Ці рослини прикрашатимуть могилу цілий рік: посадіть їх на цвинтарі

Могили символізують пам’ять про близьких, тому родичі постійно їх оздоблюють квітами. Та для того, щоб кладовище було красивим цілий рік, варто обирати довговічні рослини, які зможуть тривалий час цвісти.

Обираючи рослини для кладовища, потрібно ще й звертати увагу на їхню стійкість до погодних умов, пише Top. Крім того, на їхній ріст впливають різні ділянки на могилі, які мають нерівномірний ступінь сонячного освітлення.

­Які рослини підходять для могил під деревом?

Чимало могил на кладовищах розташовані під великими деревами чи в тіні алей. У таких складних умовах рослинам важко процвітати, але можливо. У таких місцях радять садити англійський плющ, який зберігає зелене листя цілий рік.

Крім того, можна посадити барвінок звичайний. Його фіолетово-блакитні квіти прикрашають могилу, а перевагою є морозостійкість та ріст у тіні.



Барвінок гарно цвіте на могилах / Фото Pexels

Які рослини садити на сонячних ділянках?

Сонячні ділянки швидко обгорають під променями сонця, а ґрунт висихає, тому за таких умов найкраще на могилах садити седуми.

Їхнє м’ясисте листя накопичує воду, а восени вони прикрасять ділянку гарними суцвіттями. Також добре для могили підходить дикий чебрець та волохатий геліхрізум. Верес також любить сонячні ділянки, але його потрібно час від часу поливати.

Які види потребують мало води?

Для тих, хто не має можливості регулярно відвідувати цвинтар і поливати рослини, радять посадити стахис шерстистий та ялівець повзучий, які вирізняються сріблястим листям.

Які рослини можна посадити восени?

Восени на цвинтарі можна посадити чимало рослин, поки ґрунт ще теплий. Саме волога від осінніх дощів спонукає рослини вкорінюватися до настання заморозків.

До таких рослин належать морозостійкі сорти дрібноквіткових хризантем та попелястий ампель.