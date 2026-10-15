При выборе растений для кладбища нужно также обращать внимание на их устойчивость к погодным условиям, пишет Top. Кроме того, на их рост влияют различные участки на могиле, которые имеют неодинаковую степень солнечного освещения.

Какие растения подходят для могил под деревом?

Немало могил на кладбищах расположено под большими деревьями или в тени аллей. В таких сложных условиях растениям трудно процветать, но это возможно. В таких местах рекомендуют сажать английский плющ, который сохраняет зеленую листву круглый год.

Кроме того, можно посадить барвинок обыкновенный. Его фиолетово-голубые цветки украшают могилу, а преимуществом является морозостойкость и рост в тени.



Барвинок красиво цветет на могилах / Фото Pexels

Какие растения сажать на солнечных участках?

Солнечные участки быстро обгорают под лучами солнца, а почва высыхает, поэтому в таких условиях лучше всего сажать на могилах седумы.

Их мясистые листья накапливают воду, а осенью они украсят участок красивыми соцветиями. Также для могилы хорошо подходят дикий тимьян и волосатый гелихризум. Вереск также любит солнечные участки, но его нужно время от времени поливать.

Какие виды требуют мало воды?

Тем, у кого нет возможности регулярно посещать кладбище и поливать растения, рекомендуют посадить стахис шерстистый и можжевельник ползучий, которые отличаются серебристыми листьями.

Какие растения можно посадить осенью?

Осенью на кладбище можно посадить немало растений, пока почва еще теплая. Именно влага от осенних дождей побуждает растения укореняться до наступления заморозков.

К таким растениям относятся морозостойкие сорта мелкоцветковых хризантем и пепельный ампель.