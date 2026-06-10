Головки виростуть величезними: коли садити капусту у червні

У червні можна садити пізню капусту. Навіть якщо перші посадки вже ростуть, то деякі дачники висаджують пізню капусту, щоб забезпечити ще більший урожай.

Пізню капусту радять садити від початку й до кінця червня, пише 24 Канал. Перший місяць літа вже доволі теплий, тому рослина встигне добре сформуватися до осені.

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Як садити капусту?

Садити капусту найкраще в прохолодну погоду або ж ближче до вечора. Якщо висадити розсаду в спеку, то рослини під палючим сонцем можуть зів’янути.

Відстань між рослинами повинна складати від 30 до 50 сантиметрів, а глибина лунок маж бути аж до першого листка в ґрунті.

Для кращого росту й підживлення рослин у кожну лунку радять додавати перегній, золу чи якесь комплексне добриво, а після висадки – поливати, щоб забезпечити вологу.

Посадка капусти у червні ідеально підійде для зберігання на зиму. Овочі висаджені у червні традиційно збирають у жовтні чи на початку листопада.



Капуста посаджена у червні дасть пізніший урожай / Фото Pexels

Як доглядати за капустою?

Щоб капуста добре росла й формувала великі качани, потрібно підживити її мінеральними добривами. До прикладу, якщо під час посадки додати в лунку кальцієву селітру, то вона допоможе рослині рости міцною й знизить ризик появи гнилі.

Вже коли капуста почне формувати качан, тоді варто підживити її калієм. Можна сміливо використовувати калійну селітру. Достатньо лише 15 грамів розвести в 10 літрах води й полити кожен кущик.

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Як захистити капусту від шкідників?

Найбільшим шкідником капусти є білокрилка. Найчастіше вона з’являється в період росту молодого листя капусти. Вберегти рослину можна завдяки агроволокну.

Потрібно ним накрити грядки й відкривати лише тоді, коли капусту поливають чи прополюють. Вже коли загроза мине, захисну тканину можна забирати.