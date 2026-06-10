Позднюю капусту советуют сажать с начала и до конца июня, пишет 24 Канал. Первый месяц лета уже довольно теплый, поэтому растение успеет хорошо сформироваться до осени.
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Как сажать капусту?
Сажать капусту лучше всего в прохладную погоду или же ближе к вечеру. Если высадить рассаду в жару, то растения под палящим солнцем могут завянуть.
Расстояние между растениями должно составлять от 30 до 50 сантиметров, а глубина лунок маж быть до первого листа в почве.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Для лучшего роста и подкормки растений в каждую лунку советуют добавлять перегной, золу или какое-то комплексное удобрение, а после высадки – поливать, чтобы обеспечить влагу.
Посадка капусты в июне идеально подойдет для хранения на зиму. Овощи высаженные в июне традиционно собирают в октябре или в начале ноября.
Капуста посажена в июне даст более поздний урожай / Фото Pexels
Как ухаживать за капустой?
Чтобы капуста хорошо росла и формировала большие кочаны, нужно подкормить ее минеральными удобрениями. К примеру, если во время посадки добавить в лунку кальциевую селитру, то она поможет растению расти крепким и снизит риск появления гнили.
Уже когда капуста начнет формировать кочан, тогда стоит подкормить ее калием. Можно смело использовать калийную селитру. Достаточно лишь 15 граммов развести в 10 литрах воды и полить каждый кустик.
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Как защитить капусту от вредителей?
Самым большим вредителем капусты является белокрылка. Чаще всего она появляется в период роста молодых листьев капусты. Уберечь растение можно благодаря агроволокну.
Нужно им накрыть грядки и открывать только тогда, когда капусту поливают или пропалывают. Уже когда угроза пройдет, защитную ткань можно забирать.