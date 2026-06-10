Увядание листьев кабачков – это неприятная, но довольно распространенная проблема. Разобраться с ней гораздо проще, чем может показаться сначала, пишет Southern Living.
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Почему листья кабачков начинают вянуть?
Кабачки – это довольно чувствительные растения. И если листья начинают опадать, обычно это свидетельствует о каком-то стрессе. Но если увядание немного, беспокоиться о нем вообще не нужно, ведь это характерный признак роста растения: обычно это начинается в жару.
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Кабачки могут вянуть в жару / Фото Pexels
Но если листья вянут постоянно, это уже превращается в проблему. И причин может быть несколько. Кроме жары, виновником часто выступает полив – недостаточный или чрезмерный. Также плохо растут растения без качественного дренажа.
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Вот что нужно делать, чтобы предотвратить увядание растения.
- Правильно поливайте. Лучше всего кабачки растут при регулярном и обильном поливе. Почва должна оставаться увлажненной, но не стоять в воде.
- Добавьте мульчу. Мульчирование вокруг растения очень полезно в жаркие летние дни, ведь мульча качественно удерживает влагу. Это полезный способ поддерживать рост кабачков летом, когда температура самая высокая.
- Проверяйте на наличие вредителейв. Чем дольше болезни или вредители поражают растения, то уменьшаются шансы спасти их. Постоянно наблюдайте за кабачками, чтобы вовремя заметить признаки заражения.
- Убедитесь, что почва хорошо дренированная. Застой воды в почве – это практически самая большая проблема в выращивании кабачков, а дренаж помогает ее быстро избежать.
- Позаботьтесь о тени. Если есть возможность затенить кабачки во время особенно сильной жары, ею стоит воспользоваться. Много солнца – это хорошо, но когда оно особенно жаркое, может просто сжечь листья.