Ніколи не садіть біля малини цей популярний кущ: врожаю не дочекаєтеся

Малина – це неймовірно популярна ягідна культура, і недарма: вона тішить смачним урожаєм, відносно нескладна у вирощування та ідеально росте в українському кліматі. Ось тільки посадка її біля ще одного дуже популярного ягідного куща може залишити вас без врожаю взагалі.

Здавалося б, малина та ожина – це близькі родичі, і вони відрізняються хіба що кольором, тож природно посадити їх поряд. Втім, досвідчені дачники категорично не радять цього робити, пише Southern Living.

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Чому не можна садити поряд малину й ожину?

Якщо ви колись ставили малину у холодильник, можливо, помічали, наскільки ця ягода схильна швидко пліснявіти. Загалом вся культура дуже вразлива до плісняви та борошнистої роси, а також до гнилі крони й коренів. Окрім того, малину можуть вразити кілька неприємних вірусів, що швидко призводять до занепаду усього куща.

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Під час покупки саджанців дуже легко відрізнити хворі від здорових, тож більшість садівників не стикаються з великою кількістю проблем – аж поки не посадять поряд ожину.



Малина може перенести на ожину некроз / Фото Pexels

Річ у тім, що малина може бути переносником ще одного неприємного вірусу – некрозу ожини. На самих кущах малини він не проявляється ніяк, рослина має здоровий вигляд – але коли хвороба переходить на ожину, ягоди стають крихкими і неїстівними.

Найчастіше некроз, а також кілька інших хвороб, що можуть призводити до появи пухирів на листі, переносить попелиця, коли харчується рослинами. І запобігання перенесення попелиці з куща ожини на малину – це єдиний спосіб запобігти серйозному зараженню.

Тож рішення тільки одне: малину та ожину слід садити окремо.