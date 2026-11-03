Інакше втратите весь урожай: зробіть це після посадки овочів під зиму

Посів овочів під зиму – це чудова можливість отримати ранній урожай. Окрім того, це ще й зменшує ризик пошкодження рослин заморозками навесні. Але посадити городину потрібно правильно.

Підзимовий посів овочів має величезну кількість переваг. Але дачники часто припускаються елементарної помилки, що залишає їх без урожаю взагалі, пише Epic Gardening.

Які переваги посадки овочів під зиму?

Ранній врожай

Якщо посіяти культури перед початком зими, вони почнуть рости одразу ж після того, як зійде сніг. Зазвичай їм потрібно лише кілька тижнів для розвитку навесні – а це дозволяє зібрати врожай значно раніше, ніж за умови весняного посіву.

Придбати насіння городніх культур можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість посадкового матеріалу за фото.

Розумне використання вологи

Зимові опади насичують ґрунт водою, і вона забезпечить природне зволоження насіння. Особливо корисно це в умовах, якщо дощів навесні недостатньо.

Покращення імунітету культур

Підзимовий посів має ще одну дуже корисну перевагу – він загартовує рослини та робить їх більш стійкими до впливу шкідників, весняних приморозків та хвороб.

Під зиму можна спокійно висівати такі овочі:

часник;

петрушка;

морква;

цибуля;

салати;

буряк;

редис;

картопля;

ріпа;

пастернак;

фенхель;

хрін;

капуста.

Як правильно сіяти овочі під зиму?

Передусім потрібно правильно обрати ділянку. Структура ґрунту має бути легкою чи середньою, а саме земля – добре дренованою. Найкраще буде уникати низин – адже там взимку може накопичуватися вода. Але так само не підійдуть і грядки, які добре продуваються вітром.

Грядки потрібно підготувати: прибрати бур'яни, розпушити землю, а також додати компост та перегній. Сіяти насіння можна вже тоді, коли добова температура опускається до позначки 2 – 4 градуси. Це допоможе уникнути передчасного проростання, пише "Зелена садиба".

Після посіву грядки потрібно обов'язково замульчувати шаром натуральної мульчі чи перегною. Використовувати можна також солому, тирсу, сіно чи опале листя. Це захистить насіння від вітрів та морозів. Інакше посіви можуть просто загинути.