Иначе потеряете весь урожай: сделайте это после посадки овощей на зиму

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Подзимний посев овощей имеет огромное количество преимуществ. Но дачники часто допускают элементарную ошибку, из-за которой остаются без урожая вообще, пишет Epic Gardening.

Каковы преимущества посадки овощей под зиму?

Ранний урожай

Если посеять культуры перед началом зимы, они начнут расти сразу же после того, как сойдет снег. Обычно им требуется всего несколько недель для развития весной – а это позволяет собрать урожай значительно раньше, чем при весеннем посеве.

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Умное использование влаги

Зимние осадки насыщают почву водой, и она обеспечит естественное увлажнение семян. Это особенно полезно в условиях, когда весной дождей недостаточно.

Укрепление иммунитета культур

Подзимний посев имеет еще одно очень полезное преимущество – он закаляет растения и делает их более устойчивыми к воздействию вредителей, весенних заморозков и болезней.

Под зиму можно смело высевать такие овощи:

чеснок;

петрушка;

морковь;

лук;

салаты;

свекла;

редис;

картофель;

репа;

пастернак;

фенхель;

хрен;

капуста.

Как правильно сеять овощи под зиму?

Прежде всего нужно правильно выбрать участок. Структура почвы должна быть легкой или средней, а сама земля – хорошо дренированной. Лучше всего избегать низин – ведь там зимой может скапливаться вода. Но так же не подойдут и грядки, которые хорошо продуваются ветром.

Грядки нужно подготовить: убрать сорняки, разрыхлить землю, а также добавить компост и перегной. Сеять семена можно уже тогда, когда суточная температура опускается до отметки 2–4 градуса. Это поможет избежать преждевременного прорастания, пишет "Зеленая усадьба".

После посева грядки необходимо обязательно замульчировать слоем натуральной мульчи или перегноя. Можно также использовать солому, опилки, сено или опавшую листву. Это защитит семена от ветров и морозов. В противном случае посевы могут просто погибнуть.