Один кубик цього продукту врятує пожовтіле листя огірків: ріст скоро відновиться

Не лише сильна спека погано впливає на овочі. Різкий перепад температур – від теплоти до холоду, створює стрес для огірків. Коли рослина починає гинути у вологому ґрунті від тривалих дощів, спочатку сигналізує про проблему кольором листя.

Вирішити питання допоможуть звичайні пекарські дріжджі, пише Wprost Dom. Їх вважають не добривом, а природним біостимулятором.

Чим корисні дріжджі?

У дріжджах містяться вітаміни групи В, амінокислоти, ферменти, деякі мікроелементи та сполуки, які розвивають корисні організми в ґрунті. Саме цей продукт може покращити стан рослин після стресових моментів.

Найкраще дріжджі використовувати у різкі погодні зміни, коли рослина відчуває стрес спричинений холодом та надлишком вологи.

Та якщо листя охопили коричневі плями, наліт білого кольору чи вже почали відмирати тканини, причиною може бути якесь захворювання.



Дріжджі покращують мікробіом ґрунту / Фото Pexels

Як приготувати дріжджовий спрей?

Для приготування розчину потрібно у 10 літрах теплої води розвести 100 грамів дріжджів. Усе це треба розчинити й залишити на годину, а тоді одразу використовувати. Найкращим часом вважається ранок, вечір чи суха погода, коли листя не нагріватиметься сонцем.

Деякі дачники віддають перевагу ферментованому розчину для поливу ґрунтових мікроорганізмів. До 100 грамів свіжих дріжджів вони додають склянку цукру й 10 літрів теплої води. Така суміш повинна ферментуватися тиждень у затіненому місці.

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Вже перед використанням концентрат розводять у пропорції одна склянка на 10 літрів води. Поливати цим засобом можна не лише огірки, але й помідори, перці, гарбузи, кабачки та баклажани.

Та перед тим, як підживлювати ґрунт дріжджами, слід зрозуміти, чи не стоїть листя у воді, чи не заражена рослина борошнистою росою та чи немає білокрилок і попелиці на нижньому листі. Якщо ці ознаки не підтвердилися, тоді можна призначати біостимулятор.