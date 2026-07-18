Решить эту проблему помогут обычные пекарские дрожжи, пишет Wprost Dom. Их считают не удобрением, а природным биостимулятором.

Почему дрожжи полезны?

В дрожжах содержатся витамины группы В, аминокислоты, ферменты, некоторые микроэлементы и соединения, которые способствуют развитию полезных организмов в почве. Именно этот продукт может улучшить состояние растений после стрессовых ситуаций.

Лучше всего использовать дрожжи при резких погодных изменениях, когда растение испытывает стресс, вызванный холодом и избытком влаги.

Но если на листьях появились коричневые пятна, белый налет или ткани уже начали отмирать, причиной может быть какое-то заболевание.



Дрожжи улучшают микробиом почвы / Фото Pexels

Как приготовить дрожжевой спрей?

Для приготовления раствора нужно в 10 литрах теплой воды развести 100 граммов дрожжей. Все это нужно растворить и оставить на час, а затем сразу использовать. Лучшим временем считается утро, вечер или сухая погода, когда листья не нагреваются солнцем.

Некоторые дачники предпочитают ферментированный раствор для полива почвенных микроорганизмов. К 100 граммам свежих дрожжей они добавляют стакан сахара и 10 литров теплой воды. Такая смесь должна ферментироваться неделю в затененном месте.

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Перед использованием концентрат разбавляют в пропорции один стакан на 10 литров воды. Поливать этим средством можно не только огурцы, но и помидоры, перец, тыквы, кабачки и баклажаны.

Но прежде чем вносить дрожжи в почву, следует убедиться, что листья не стоят в воде, растение не поражено мучнистой росой и на нижних листьях нет белокрылок и тли. Если эти признаки не подтвердились, тогда можно применять биостимулятор.