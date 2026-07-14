Що означає трикутник на етикетці одягу: його всі ігнорують

Більшість людей вкрай рідко звертають увагу на етикетку одягу. Однак саме на ній виробник залишає важливі рекомендації щодо догляду за річчю. Якщо їх ігнорувати, одяг може швидше втратити форму, колір чи навіть стати непридатним для носіння.

На кожній етикетці є до п’яти основних символів, пише Express. Деякі з них легко зрозуміти, до прикладу, значок із тазиком для прання, а от інші у багатьох викликають питання. Один з таких трикутник, на який варто звертати увагу.

Що означає трикутник на етикетці?

Трикутник відповідає за правила використання відбілювача. Він може мати кілька варіантів. Звичайний означає, що річ можна відбілювати. Якщо ж трикутник перекреслений, використовувати відбілювач не можна.

Трикутник з двома діагональними лініями всередині або з перекреслений з позначкою CL свідчить про те, що для одягу підходить лише відбілювач без хлору.



Трикутник вказує на те, як варто прати одяг / Фото Pexels

Багато людей просто кидають речі в прання, навіть не задумуючись над тим, щоб подивитись на етикетку, на якій міститься вся необхідна інформація щодо догляду за тканиною.

Символ прання завжди розташований першим серед всіх позначок. Він має вигляд ємності з водою й підказує, за яких умов можна прати виріб. Якщо всередині вказані цифри, вони означають максимальну температуру води.

Замість цифр можуть бути крапки. Одна означає 30 градусів, а шість – 95 градусів. Якщо на цій позначці намальована рука – це означає, що річ можна прати лише руками. Перекреслений символ свідчить про заборону машинного прання.

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Серед важливих символів слід звернути увагу на значок сушіння у вигляді квадрата. Порожній квадрат означає, що обмежень щодо сушіння немає. Якщо ж квадрати перекреслений, виріб сушити не можна. А от квадрат з колом всередині та перекресленням означає заборону на використання сушильної машини.

Символ кола зустрічається лише на костюмах чи дорогих речах, які потребують дбайливого догляду. Порожнє коло означає, що виріб можна віддавати в хімчистку. Якщо ж воно перекреслене, то професійне чищення для такого одягу заборонене.

Дотримання рекомендацій на етикетках допомагає зберегти річ у гарному стані тривалий час.