На каждой этикетке есть до пяти основных символов, пишет Express. Некоторые из них легко понять, например, значок с тазом для стирки, а вот другие у многих вызывают вопросы. Один из таких – треугольник, на который стоит обратить внимание.

Что означает треугольник на этикетке?

Треугольник указывает на правила использования отбеливателя. Он может иметь несколько вариантов. Обычный треугольник означает, что вещь можно отбеливать. Если же треугольник перечеркнут, использовать отбеливатель нельзя.

Треугольник с двумя диагональными линиями внутри или с перечеркнутой линией и пометкой CL означает, что для одежды подходит только отбеливатель без хлора.



Треугольник указывает на то, как следует стирать одежду / Фото Pexels

Многие люди просто бросают вещи в стирку, даже не задумываясь о том, чтобы посмотреть на этикетку, на которой содержится вся необходимая информация по уходу за тканью.

Символ стирки всегда расположен первым среди всех обозначений. Он имеет вид емкости с водой и подсказывает, при каких условиях можно стирать изделие. Если внутри указаны цифры, они обозначают максимальную температуру воды.

Вместо цифр могут быть точки. Одна означает 30 градусов, а шесть – 95 градусов. Если на этой маркировке нарисована рука – это означает, что вещь можно стирать только вручную. Перечеркнутый символ свидетельствует о запрете машинной стирки.

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Среди важных символов следует обратить внимание на значок сушки в виде квадрата. Пустой квадрат означает, что ограничений по сушке нет. Если же квадрат перечеркнут, изделие сушить нельзя. А вот квадрат с кругом внутри и перечеркиванием означает запрет на использование сушильной машины.

Символ круга встречается только на костюмах или дорогих вещах, требующих бережного ухода. Пустой круг означает, что изделие можно сдавать в химчистку. Если же он перечеркнут, то профессиональная чистка такой одежды запрещена.

Соблюдение рекомендаций на этикетках помогает сохранить вещь в хорошем состоянии в течение длительного времени.