Ці рослини можна розмножити живцями ще до початку зими: вже навесні потішать ростом

Зима – це не надто насичений час для роботи в саду, але її все ж можна використати з користю: наприклад, для розмноження чагарників та інших деревних рослин. І вже до весни ви матимете десятки вкорінених живців, готових до посадки.

Підготувати живці можна вже зараз: візьміть їх з листяних дерев пізно восени – вже після того, як рослини перейдуть у стан спокою, але ще до настання заморозків, пише Southern Living.

Які живці використати для розмноження?

Для розмноження живців твердої деревини використовують затверділі стебла з торішніх пагонів. Попри те, що вкорінюються вони довше, ніж живці з м'якої деревини, в них все ж є велика перевага. Ви можете спокійніше розмножувати їх пізно восени, адже живці не так швидко всихають.

Помістіть їх у захищене від вітру та сонячних променів місце, і протягом зими вони розвиватимуть кореневу систему. А вже навесні їх можна буде пересадити у більші контейнери чи перенести у сад, коли ті будуть готові. Далі розповідаємо, які саме саджанці можна розмножувати.

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Гілочки кизилу

Кизил – це чагарник з неймовірно яскравими стеблами взимку. Вирощувати його з живців неймовірно просто: можна зрізати частину стебла одразу ж після того, як рослина скине листя. Також живці можна брати наприкінці зими, коли рослина готується прокидатися після періоду спокою.

Зріжте шматочок довжиною 60 сантиметрів від кінчика стебла та видаліть усі бічні пагони. Вставте низ кожного живця у ґрунтову суміш чи вологий ґрунт заглибивши його практично увесь, окрім кількох сантиметрів.

Троянди

Пізня осінь – це також гарний час для розмноження троянд. Зріжте 15-сантиметрові однорічні стебла, видаліть плоди шипшини та зів'ялі плоди з кожного кінчика, а також усе листя. Перед тим як садити у легкий субстрат, живці слід занурити у спеціальний розчин для утворення коренів.

Поки коріння розвивається, ґрунт потрібно підтримувати повністю вологим.

Розмарин

Цю траву неймовірно легко розмножувати живцями чи іншим методом – відводками. Усі м'які зелені пагони на кінчику рослини потрібно видалити, а тоді частини дерев'янистого стебла слід посадити у ґрунтову суміш.

Гортензія

Чимало людей укорінюють живці гортензій влітку, але за живцями листяних порід значно легше доглядати восени. Тоді рослина зосередиться на розвитку коренів, а не на спробах зберегти листя живим. Коли гортензія перейде у стан спокою, потрібно зрізати приблизно 30 сантиметрів від кінця стебла – воно має бути завтовшки з олівець.