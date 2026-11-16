Эти растения можно размножить черенками еще до начала зимы: уже весной они порадуют своим ростом

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Подготовить черенки можно уже сейчас: соберите их с лиственных деревьев поздней осенью – уже после того, как растения перейдут в состояние покоя, но еще до наступления заморозков, пишет Southern Living.

Какие черенки использовать для размножения?

Для размножения черенками из твердой древесины используют укрепившиеся стебли с прошлогодних побегов. Несмотря на то, что они укореняются дольше, чем черенки из мягкой древесины, у них все же есть большое преимущество. Вы можете без спешки размножать их поздней осенью, ведь черенки не так быстро высыхают.

Поместите их в защищенное от ветра и солнечных лучей место, и в течение зимы они будут развивать корневую систему. А уже весной их можно будет пересадить в более крупные контейнеры или перенести в сад, когда они будут готовы. Далее рассказываем, какие именно саженцы можно размножать.

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Веточки кизила

Кизил – это кустарник с невероятно яркими стеблями зимой. Выращивать его из черенков невероятно просто: можно срезать часть стебля сразу же после того, как растение сбросит листья. Также черенки можно брать в конце зимы, когда растение готовится пробуждаться после периода покоя.

Срежьте кусочек длиной 60 сантиметров от кончика стебля и удалите все боковые побеги. Вставьте нижнюю часть каждого черенка в почвенную смесь или влажную почву, погрузив его практически полностью, за исключением нескольких сантиметров.

Розы

Поздняя осень – это также хорошее время для размножения роз. Срежьте 15-сантиметровые однолетние стебли, удалите плоды шиповника и увядшие плоды с каждого кончика, а также всю листву. Перед посадкой в легкий субстрат черенки следует окунуть в специальный раствор для образования корней.

Пока корни развиваются, почву нужно поддерживать полностью влажной.

Розмарин

Эту траву невероятно легко размножать черенками или другим методом – отводками. Все мягкие зеленые побеги на верхушке растения нужно удалить, а затем части древесного стебля следует посадить в почвенную смесь.

Гортензия

Многие люди укореняют черенки гортензий летом, но за черенками лиственных сортов гораздо легче ухаживать осенью. Тогда растение сосредоточится на развитии корней, а не на попытках сохранить листья живыми. Когда гортензия перейдет в состояние покоя, нужно срезать примерно 30 сантиметров от конца стебля – он должен быть толщиной с карандаш.