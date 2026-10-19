Не викидайте старі газети і картон: вони врятують сад від бур'янів

Папір, старі газети і картон можна з користю використовувати у саду. Замість того, щоб їх викидати, краще зберегти для мульчування, яке вбереже від бур’янів та навіть удобрить ґрунт.

Коли грядки порожніють після завершення сезону, бур’яни починають набагато активніше проростати, пише Top. Однак їх достатньо лише накрити матеріалом, який буде пригнічувати ріст бур’янів. Картон і папір з часом розкладаються, тому добре удобрюють ґрунт.

Як використовувати старі газети в саду?

Спочатку треба підготувати ділянку для розкладання паперу. Достатньо видалити будь-яке каміння чи високі бур’яни. Ретельне очищення буде зайвим, бо без сонця дрібні бур’яни все одно зів’януть.

А от перед самим розкладанням картону грядку слід полити та зволожити картон, щоб допомогти йому зчепитися із землею та запобігти здуванню від вітру.

Поскладайте картонні шматки поруч один з одним, а тоді накрийте корою, компостом чи подрібненим листям. Мульча допоможе зменшити випаровування води й захистить ґрунт від різких перепадів температури. Вже взимку картон стане м’яким і почне розкладатися.

Який папір підійде для мульчування?

Однак для застосування підходить не кожен папір чи картон. Він має бути вільним від скоб, наклейок чи скотчу. Також не радять використовувати надто друковані матеріали й коробки з жирними плямами від піци. Найкраще використовувати чистий картон чи папір.



Картон має бути чистим, без жирних плям / Фото Pinterest

Таке мульчування восени добре підготує грядки до зими і вже до наступного весняного сезону. Додатково це ще й допоможе організувати простір й знайти вигідне застосування макулатури.