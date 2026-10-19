Когда грядки опустеют после окончания сезона, сорняки начинают гораздо активнее прорастать, пишет Top. Однако достаточно просто накрыть грядки материалом, который будет подавлять рост сорняков. Картон и бумага со временем разлагаются, поэтому хорошо удобряют почву.

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Сначала нужно подготовить участок для укладки бумаги. Достаточно удалить камни и высокие сорняки. Тщательная очистка будет лишней, так как без солнца мелкие сорняки все равно завянут.

А вот перед самой укладкой картона грядку следует полить и увлажнить картон, чтобы помочь ему сцепляться с землей и предотвратить сдувание ветром.

Сложите куски картона рядом друг с другом, а затем накройте корой, компостом или измельченными листьями. Мульча поможет уменьшить испарение воды и защитит почву от резких перепадов температуры. Уже зимой картон станет мягким и начнет разлагаться.

Какая бумага подойдет для мульчирования?

Однако для мульчирования подходит не любая бумага или картон. На них не должно быть скрепок, наклеек или скотча. Также не рекомендуется использовать материалы с обильной печатью и коробки с жирными пятнами от пиццы. Лучше всего использовать чистый картон или бумагу.



Картон должен быть чистым, без жирных пятен / Фото Pinterest

Такое мульчирование осенью хорошо подготовит грядки к зиме и к следующему весеннему сезону. Кроме того, это поможет организовать пространство и найти полезное применение макулатуре.