Жирный фильтр вытяжки станет чистым за 15 минут: простой и действенный метод

Мытье кухонной вытяжки не совсем легкая задача, особенно если она покрылась слоем застарелого жира. Впрочем, убрать его все равно возможно, даже без использования химических средств.

Регулярная очистка вытяжки достаточно важна, потому что загрязнение может ухудшать вентиляцию воздуха, пишет The Spruce. Есть несколько простых шагов мытья вытяжки, которые легко повторить.

Как отмыть вытяжку от жира?

Сначала снимите фильтр. Он расположен снизу вытяжки – прямо над плитой. В большинстве моделей он снимается нажатием на защелку или просто потягиванием вниз.

Далее приготовьте раствор для чистки. В раковину или большую емкость нужно налить горячую воду с добавлением нескольких ложек средства для мытья посуды. Сюда надо добавить полстакана соды, а потом хорошо перемешать.

Фильтр нужно замочить в подготовленный раствор, оставив на 15 минут. Достать его нужно именно через это время, пока еще теплая вода, иначе жир может снова осесть.

После такого замачивания накопления станет мягким, поэтому его будет гораздо легче удалить щеткой. Затем надо еще раз тщательно промыть фильтр горячей водой и дать ему высохнуть.

Также стоит дополнительно очистить поверхности вытяжки. Необходимо нанести обезжириватель или раствор уксуса с водой и оставить на 15 минут, а потом вытереть все бумажным полотенцем. Чтобы убрать остатки, в конце можно еще пройтись влажной тряпкой.



Простой способ очистки вытяжки / Фото Pinterest

Как еще можно отчистить жир из фильтра вытяжки?

Фильтр нужно очищать раз в месяц, пишет Interia Kobieta. Кроме жира, на нем накапливается также грязь и мелкие насекомые. Для тех, кто любит использовать простые средства, советуем обратить внимание на мытье содой и уксусом.

Как помыть фильтр содой?

Обычная пищевая сода способна растворить грязь и жировые отложения. Нужно только вынуть фильтр и погрузить его в горячую воду. На 2 литра воды надо три четвертых соды.

В этом растворе фильтр должен отмачиваться примерно 10 минут. Далее следует лишь промыть его под водой и тщательно высушить.

Как почистить фильтр уксусом?

Этот метод предполагает смешивание в одинаковом соотношении воды и уксуса. Жидкость рекомендуется перелить в бутылку с распылителем и опрыскать ею фильтр вытяжки.

Далее все нужно протереть влажной тряпкой и высушить бумажным полотенцем. Уксус также эффективно удаляет грязь и жир, а также имеет дезинфицирующий эффект.

Что никогда нельзя выливать в раковину?

Чтобы не засорить и не забить трубы в раковине на кухне, надо помнить о жидкости, которые нельзя выливать внутрь. Речь идет о масле и масле, жир которых быстро застывает в трубах и оседает на стенках. Со временем на стенках накапливаются остатки пищи и мусора, которые и приводят к забиванию трубы.

Также нельзя выливать вместе с кофе гущу, которая не растворяется в воде и накапливается в трубе. В сочетании с жиром образуется очень плотная масса, препятствующая протоку воды. Так же оседает на стенах мука в сочетании с водой, образуя липкую смесь, похожую на клей.