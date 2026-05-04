Грязная затирка в ванной снова станет белоснежной: 5 лучших методов

Грязная затирка между плиткой больше всего выдает состояние кухни или ванной. Из-за постоянной влаги, остатков мыла или жира, известковый налет быстро темнеет, а пористая структура помогает грязи проникать еще глубже.

В результате даже ухоженная плитка может выглядеть менее опрятно, пишет Bob Vila. Однако в большинстве случаев нужны лишь правильные средства и немного времени, чтобы вернуть швам чистый вид.

Регулярный уход за затиркой – это не только эстетика, но и способ уменьшить риск появления плесени. Это особенно актуально для помещений с постоянной влажностью.

Чем очистить затирку между плиткой?

Пароочиститель для глубокой очистки

Пароочистителем можно быстро очистить швы без использования химических средств. Горячий пар проникает внутрь пор, размягчает загрязнения и помогает убрать мыльный налет, бактерии и плесень.

Достаточно лишь медленно обрабатывать швы паром, после чего протереть тряпкой. Использование пароочистителя особенно эффективно для больших площадей.

Сода и перекись водорода для осветления швов

Смесь из пищевой соды и перекиси водорода подходит для светлой затирки, которая потемнела со временем. Из этих ингредиентов нужно сделать густую кашицу, нанеся на швы примерно на 10 минут.

После этого поверхность нужно хорошо потереть щеткой и смыть водой. Метод помогает убрать следы от мыла и влажности.



Сода и перекись водорода осветлят грязь между плиткой / Фото Pexels

Кислородный отбеливатель для сложных загрязнений

Если обычные средства не дадут результата, тогда можно использовать кислородный отбеливатель, поскольку он эффективно справляется со стойкими пятнами.

Кислородный отбеливатель нужно развести в горячей воде, нанести на затирку и оставить примерно на 15 – 20 минут. После этого швы следует очистить щеткой и тщательно промыть водой.

Сода и уксус для умеренного загрязнения

Сочетание соды и уксуса – это уже классика, которая хорошо работает при среднем уровне загрязнения. Нужно приготовить пасту из соды и воды, нанести на швы, а потом добавить немного уксуса.

После реакции и образования пены поверхность очищают щеткой и смывают. Метод не советуют использовать на деликатных природных камнях, которые могут повредиться от кислоты.

Лимонный сок и сода для быстрого очищения

Сок лимона в сочетании с содой помогает освежить затирку и убрать легкие загрязнения. Из этих компонентов нужно сделать пасту, нанести на швы и оставить на 10 минут.

Тогда поверхность очищают и смывают водой. Способ подходит для легкой очистки, когда затирка потеряла свежий вид.

