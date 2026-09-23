Можно ли собирать и есть червивые грибы: многие люди допускают ошибку

Осенний грибной сезон в период дождей набирает обороты. Часто в лесу среди здоровых и больших плодовых тел могут встречаться и червивые грибы. Можно ли их собирать и есть – рассказываем далее.

Во время сбора грибов в лесу в корзину следует класть только те съедобные экземпляры, в которых мы уверены, пишет Interia Kobieta. Если же есть хоть малейшие сомнения, лучше этот гриб вообще не приносить домой.

Кроме того, собирать грибы лучше в плетеные корзины, а не в полиэтиленовые пакеты. Во втором случае они быстрее размокнут и испортятся.

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Нередко грибники находят в лесу грибы с признаками питания личинок или насекомых. Но можно ли просто отрезать зараженную часть, а остальное положить в корзину?

Можно ли есть червивые грибы?

На самом деле все зависит от степени заражения. Если на грибе есть или было присутствие насекомых или личинок – это не означает, что он испорчен или ядовит. Съедобные грибы можно немного очистить, вырезав поврежденные части, термически обработать и употреблять в пищу.

Многие грибники обходят грибы с повреждениями, хотя их можно употреблять, если правильно очистить.

Однако сильно зараженные грибы, которые полностью пропитаны личинками на шляпке и ножке, конечно, даже не стоит класть в корзину. В таком случае экскременты вызывают гниение тканей. Именно поэтому мягкие грибы с червями нужно выбрасывать.



Грибы с незначительными повреждениями можно есть / Фото Pexels

Влияет ли погода на количество червивых грибов?

Безусловно, погодные условия влияют на состояние грибов в лесах. Летом и в первый месяц осени высокие температуры вызывают активность насекомых, которые и заражают грибы личинками.

В холодную осень количество насекомых сокращается до минимума, поэтому количество червивых грибов очень мало, а большинство плодовых тел – чистые и здоровые.

Впрочем, степень заражения зависит еще и от конкретного вида. Личинки насекомых предпочитают ароматную, сочную и мягкую мякоть. К таким грибам относятся маслятки и подберезовики. А вот рыжики, лисички или глиби устойчивы к заражению червями.