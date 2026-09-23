Під час збору грибів у лісі в кошик слід класти лише ті їстівні екземпляри, в яких ми впевнені, пише Interia Kobieta. Якщо ж є хоч найменші сумніви, краще цей гриб взагалі не приносити додому.

Крім того, збирати гриби краще в плетені кошики, а не в поліетиленові пакети. У другому варіанті вони швидше розмокнуть і зіпсуються.

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Нерідко грибарі знаходять в лісі гриби з ознаками живлення личинок чи комах. Та чи можна лише відрізати заражену частину, а решту покласти в кошик?

Чи можна їсти червиві гриби?

Насправді все залежить від ступеня зараження. Якщо на грибі є чи була присутність комах чи личинок – це не означає, що він зіпсутий або отруйний. Їстівні гриби можна трохи очистити, вирізавши пошкоджені частинки, термічно обробити й споживати в їжу.

Багато грибників обходять гриби з пошкодженнями, хоча їх можна лише вживати, якщо правильно очистити.

Проте сильно заражені гриби, які повністю просочені личинками на шапочці й ніжці, звісно, навіть не варто класти в кошик. У такому випадку екскременти викликають гниття тканин. Саме тому м’які гриби з черв’яками треба викидати.



Гриби з незначними пошкодженнями можна їсти / Фото Pexels

Чи впливає погода на кількість червивих грибів?

Безумовно погодні умови впливають на стан грибів у лісах. У літню пору та в перший місяць осені високі температури викликають активність комах, які й заражають гриби личинками.

У холодну осінь кількість комах скорочується до мінімуму, тому кількість знахідок червивих грибів дуже маленька, а більшість плодових тіл – чисті й здорові.

Втім, ступінь зараження залежить ще й від конкретного виду. Личинки комах обирають ароматну, м’ясису й м’яку м’якоть. Такими грибами є маслюки й підберезники. А от рижики, лисички чи глиби стійкі до зараження черв’яками.