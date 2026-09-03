Термос или термокружка: что лучше сохраняет тепло

Иметь под рукой напиток нужной температуры – это большой удобство, независимо от того, горячий ли это кофе зимой или холодная вода летом. Но при выборе устройства для поддержания температуры напитка многие люди начинают сомневаться, что же выбрать: термокружку или термос.

И термос, и термокружка работают по одному и тому же принципу – уменьшение теплопотерь. В более качественных моделях стенки двойные, а между ними находится вакуум или изоляционный слой, который не дает теплу и холоду быстро выходить наружу, пишет Serious Eats. Но это не значит, что термос и термокружка одинаковы.

В чем разница между термокружкой и термосом?

Разница между термокружкой и термосом заключается в плотности изоляции и герметичности. Учтите, что термосы обладают более высокой изоляцией, а крышка герметична, поэтому тепло может сохраняться до суток. В то же время термокружки имеют более слабую изоляцию, а отверстие для питья также сокращает время поддержания температуры. В термокружке оно составляет 1–3 часа.

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Вот еще несколько отличий между этими видами посуды:

объем – обычно термосы значительно больше и по объему могут достигать 3–4 литров. Термокружки обычно имеют объем 0,3–0,5 литра;

– обычно термосы значительно больше и по объему могут достигать 3–4 литров. Термокружки обычно имеют объем 0,3–0,5 литра; удобство питья – из термоса напиток нужно переливать в отдельную чашку. А вот термокружка в этом плане удобнее;

– из термоса напиток нужно переливать в отдельную чашку. А вот термокружка в этом плане удобнее; мобильность во многом зависит от того, куда именно вы собираетесь. Термос очень герметичен, поэтому вероятность проливания меньше, если нужно положить его в сумку. Но носить его в руках неудобно, и он довольно громоздкий. Термокружку же можно держать одной рукой.

Таким образом, термокружка не хуже и не лучше термоса, но они предназначены для разных нужд. Если нужно сохранить напиток теплым или прохладным во время прогулки по городу, поездки на работу и т. п. – термокружка будет лучшим вариантом.

Но для походов и длительных поездок она не подойдет – в таком случае следует иметь дома термос.

Как правильно пользоваться термосом и термокружкой?

Выбрать правильную вещь – это половина дела. Но если не знать, как правильно ее использовать, пользы от нее будет немного. Для того чтобы напитки дольше оставались нужной температуры, следует: