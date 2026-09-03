І термос, і термокружка працюють за одним і тим самим принципом – зменшення тепловитрати. У якісніших моделей стінки подвійні, а між ними є вакуум чи ізоляційний шар, що не дає теплу та холоду швидко виходити назовні, пише Serious Eats. Але це не означає, що термос та термокружка однакові.

В чому різниця між термокружкою та термосом?

Різниця між термокружкою та термосом полягає у щільності ізоляції та герметичності. Зважайте, що термоси мають вищу ізоляцію, а кришка герметична, відтак тепло може зберігатися аж до доби. Водночас термокружки мають слабшу ізоляцію, а отвір для пиття також скорочує час підтримання температури. Він у термокружки становить 1 – 3 години.

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Ось ще кілька відмінностей між цими видами посуду:

об'єм – зазвичай термоси значно більші, і об'ємом можуть досягати і 3 – 4 літрів. Термокружки зазвичай мають обсяг 0,3 – 0,5 літра;

– зазвичай термоси значно більші, і об'ємом можуть досягати і 3 – 4 літрів. Термокружки зазвичай мають обсяг 0,3 – 0,5 літра; зручність пиття – з термосом напій потрібно переливати в окрему чашку. А ось термокружка у цьому плані зручніша;

– з термосом напій потрібно переливати в окрему чашку. А ось термокружка у цьому плані зручніша; мобільність дуже залежить від того, куди саме ви плануєте. Термос дуже герметичний, тож ймовірність розливів менша, якщо потрібно складати річ у сумку. Але носити в руках його незручно, і він досить громіздкий. Термокружку ж можна тримати однією рукою.

Відтак, термокружка не є гіршою чи кращою за термос, але вони призначені для різних потреб. Якщо потрібно зберегти напій теплим чи прохолодним під час прогулянки містом, походу на роботу тощо – термокружка буде найкращим варіантом.

Але для походів та тривалих поїздок вона не підійде – в такому випадку слід мати вдома термос.

Як правильно користуватися термосом та термокружкою?

Обрати правильну річ – це половина завдання. Але якщо не знати, як правильно її використовувати, користі від неї буде небагато. Для того, аби напої довше залишалися потрібної температури, слід: