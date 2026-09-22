Какие необходимые покупки следует сделать на случай отключений электричества: основной список

Отключение электроэнергии может создавать множество бытовых неудобств, особенно если оно длится несколько часов. Чтобы не остаться без связи, освещения и возможности зарядить необходимую технику, стоит заранее подготовить несколько основных вещей.

Не обязательно сразу покупать самое дорогое оборудование, пишет 24 Канал. Для кратковременных отключений достаточно иметь источник света, портативный аккумулятор, запас питьевой воды и еды. Если же электричество могут отключать на длительное время, к этому набору стоит добавить зарядную станцию и другие полезные вещи.

Что купить на случай отключений света?

Портативная зарядная станция

Зарядная станция пригодится, если электричества не будет несколько часов подряд. В зависимости от емкости она может поддерживать работу смартфонов, роутера, ноутбука, ламп и другой техники.

При выборе стоит обратить внимание не только на емкость аккумулятора, но и на мощность станции и количество разъемов. Для питания более мощной техники требуется соответствующая выходная мощность.

Компактный фонарик

Даже если у вас есть телефон с фонариком, все равно лучше иметь под рукой дополнительный источник света. Он поможет безопасно передвигаться по квартире, когда нет электричества. Практичным вариантом станет аккумуляторный фонарик с несколькими режимами освещения.

Знайти усе необхідне на випадок відключення світла можна на Prom. Загалом на маркетплейсі представлено понад 120 млн товарів, зокрема різноманітні товари: портативна зарядна станція, потужні повербанки, енергозберігаючі лампи, ковдри, пледи і продукти. Якщо вам важливо перевірити придбаний товар та пересвідчитись у тому, що він вам підходить, то для цього підійде функція Пром-оплати. Кошти будуть перераховані на рахунок продавця тільки після отримання замовлення.

Свечи

Они могут стать простым резервным источником освещения. Лучше всего заранее приобрести несколько штук и хранить их вместе со спичками или зажигалкой. Свечу нужно ставить на устойчивую негорючую поверхность подальше от штор, бумаги и других легковоспламеняющихся предметов.

Мощный powerbank

Портативный аккумулятор поможет оставаться на связи во время отключения электроэнергии. Если нужно заряжать не только смартфон, но и другие устройства, обратите внимание на выходную мощность и наличие соответствующих разъемов.

Термос

Он пригодится, если электричество отключат надолго и не будет возможности быстро нагреть воду. В нем можно заранее хранить горячий чай, кофе или просто теплую воду.



В термосе долго сохраняется горячая вода / Фото Pexels

Запас воды и еды

Во время длительных отключений стоит позаботиться не только об электроэнергии, но и о воде. Держите дома запас питьевой воды, особенно если из-за аварийных ситуаций или проблем с электроснабжением могут возникнуть перебои с водоснабжением.

Также полезно запастись продуктами, которые не требуют холодильника или сложного приготовления. Это могут быть орехи, сухофрукты, сухари, консервы, готовые каши, батончики и другие продукты длительного хранения.