5 вещей, которые никогда нельзя пылесосить: это может вывести технику из строя

Пылесос значительно облегчает уборку, но использовать его для всего подряд не стоит. Некоторые предметы могут повредить технику или забить фильтры, поэтому их ни в коем случае не следует убирать пылесосом.

Особенно следует быть осторожными с острыми и мелкими предметами, которые могут попасть внутрь прибора, пишет Real Simple.

Что нельзя пылесосить?

Разбитое стекло

Из-за всасывания разбитого стекла большинство пылесосов могут выйти из строя. Стекло может пробить шланг, а осколки застрять в щетках или роликах пылесоса.

Чтобы безопасно собрать разбитое стекло, сначала нужно убрать большие осколки руками в перчатках, а затем включить пылесос на максимальную мощность всасывания, чтобы захватить мельчайшие осколки.

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Пепел из камина

Даже крошечные угли из очага способны воспламенить пылесос, поэтому пепел нельзя убирать пылесосом. Исключением может быть только холодный пепел, но его тоже не рекомендуют убирать пылесосом, поскольку мелкая пыль может забить фильтры и шланги.

Это правило касается большого количества мелкого порошка, муки, пищевой соды и т. п. Сначала нужно все собрать веником в совок, и только потом пылесосить участок.

Липкие пятна или разливы жидкости

Всасывание пролитого молока или воды может повредить электрические компоненты пылесоса. Липкие жидкости или желе могут даже застрять внутри шлангов пылесоса, став рассадником плесени. Убирать жидкости нужно бумажными полотенцами.



Жидкости лучше не собирать пылесосом / Фото Pexels

Мелкие предметы и шнуры

Длинные шнуры могут запутаться и повредить ролики пылесоса. Мелкие же предметы – всевозможные скрепки, булавки, монеты – могут повредить компоненты внутри пылесоса и привести к разрыву шланга или мешка.

Почва для горшков

Влажную почву нельзя убирать пылесосом, поэтому лучше воспользоваться веником и совочком. Убирать пылесосом рекомендуется только полностью высохшую почву, рассыпавшуюся из горшка.