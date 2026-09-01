Особливо варто бути обережними з гострими та дрібними предметами, які можуть потрапити всередину приладу, пише Real Simple.

Що не можна пилососити?

Розбите скло

Через всмоктування розбитого скла більшість пилососів здатні пошкодитися. Скло здатне пробити шланг, а осколки застрягнути у щітках чи роликах пилососа.

Щоб безпечно зібрати розбите скло, потрібно спочатку прибрати великі шматки руками в рукавичках, а тоді увімкнути пилосос на найвищий рівень всмоктування, щоб захопити найдрібніші осколки.

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Попіл від каміна

Навіть крихітне вугілля з вогнища здатне запалити пилосос, тому попіл не можна пилососити. Виключенням може бути лише холодний попіл, але його теж не рекомендують пилососити, оскільки дрібний пил може засмітити фільтри та шланги.

Це правило стосується великої кількості дрібного порошку, борошна, харчової соди тощо. Спочатку треба все прибрати віником на совок, і лише потім пилососити ділянку.

Липкі плями чи розливи рідини

Всмоктування розлитого молока чи води може пошкодити електричні компоненти пилососа. Липкі рідини чи желе можуть навіть застрягнути всередині шлангів пилососа, ставши розсадником цвілі. Прибирати рідини потрібно паперовими рушниками.



Рідини краще не збирати пилососом / Фото Pexels

Дрібні предмети та шнури

Довгі шнури здатні заплутатися й пошкодити ролики пилососа. Дрібні ж предмети – усілякі скріпки, шпильки, монети здатні пошкодити компоненти всередині пилососа та призвести до розривів шлангу чи мішка.

Ґрунт для горщиків

Вологий ґрунт не можна пилососити, тому краще скористатися віником і совком. Пилососити рекомендовано лише повністю висохлий ґрунт, що розсипався з горщика.