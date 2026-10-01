Еж в саду – это хорошо или плохо: вот что нужно знать владельцам

Нередко хозяева могут заметить на своем участке ежей. На самом деле это животное может оказаться вовсе не случайным гостем.

Его появление может свидетельствовать о том, что в саду достаточно пищи и естественного укрытия на холодное время года, пишет The Coolist.

Почему на участке появляется еж?

Еж может выполнять роль своеобразного биоиндикатора. Регулярное появление животных в саду может означать, что на территории есть дождевые черви, жуки, гусеницы, слизни и улитки, которыми питается животное.

Однако ежи не задерживаются на участках, где активно используются пестициды. Из-за химической обработки там становится меньше насекомых и других беспозвоночных, а естественных укрытий может практически не оставаться.

Поэтому ежа можно считать своего рода союзником садовода. Животное ведет преимущественно ночной образ жизни и за это время способно преодолеть значительное расстояние в поисках пищи. Среди его добычи – слизни, личинки и жуки, которые наносят вред овощным и декоративным культурам.



Ежи на участке могут искать пищу / Фото Pexels

Особенно часто ежи появляются в саду весной. После зимней спячки животному необходимо восстановить запасы энергии, поэтому оно ищет доступный источник пищи.

Животное является частью природной системы взаимодействий, связанной с состоянием почвенных организмов, растений и регулированием численности вредителей.

Однако численность ежей сильно сокращается и уже представляет собой природоохранную проблему. С 1990-х годов их количество уменьшилось примерно на 70%. Только на дорогах ежегодно гибнут сотни тысяч этих животных.

В целом рекомендуется также обратить внимание на время и характер активности. Здоровый еж выходит на поиски пищи после наступления темноты. Появление днем не обязательно означает какую-то проблему, но если животное неподвижно сидит под солнцем, выглядит истощенным и не пытается спрятаться, то ему вполне может понадобиться помощь.

В такой ситуации ежа рекомендуют осторожно перенести в затененное место и оставить рядом с ним мисочку с водой. В отдельных случаях стоит обратиться в центр спасения диких животных.