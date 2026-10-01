Поява може свідчити про те, що в саду достатньо їжі та природного укриття на холодну пору року, пише The Coolist.

Чому на ділянці з’являється їжак?

Їжак може виконувати роль своєрідного біоіндикатора. Регулярна поява тварин у саду може означати, що на території є дощові черв’яки, жуки, гусінь, слимаки та равлики, якими тварина харчується.

Проте їжаки не затримуються на ділянках, де активно використовують пестициди. Через хімічну обробку там стає менше комах та інших безхребетних, а природних місць для схованок може практично не залишатися.

Тому їжака можна вважати таким собі союзником садівника. Тварина веде переважно нічний спосіб життя і за цей час здатна подолати значну відстань у пошуках їжі. Серед її здобичі – слимаки, личинки та жуки, які шкодять овочевим та декоративним культурам.



Їжаки на ділянці можуть шукати їжу / Фото Pexels

Особливо часто їжаки з’являються в саду навесні. Після зимової сплячки тварині необхідно відновити запаси енергії, тому вона шукає доступне джерело їжі.

Тварина є частиною природної системи взаємодій, яка пов’язана зі станом ґрунтових організмів, рослин і регуляцією чисельності шкідників.

Однак чисельність їжаків сильно скорочується і вже є природоохоронною проблемою. З 1990-х років їхня кількість зменшилася приблизно на 70%. Лише на дорогах щороку гинуть сотні тисяч цих тварин.

Загалом радять ще й звернути увагу на час та характер активності. Здоровий їжак виходить на пошуки їжі після настання темряви. Денна поява не обов’язково означає якусь проблему, але якщо тварина нерухомо сидить під сонцем, виглядає виснаженою і не намагається сховатися, то їй цілком може знадобитися допомога.

У такій ситуації їжака радять обережно перемістити в затінене місце і залишити біля нього мисочку з водою. В окремих випадках варто звернутися до центру порятунку диких тварин.