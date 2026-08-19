Лучше, чем покупные удобрения: эти 5 растений быстро улучшают состав почвы

Существует немало способов улучшить качество почвы в саду –, но посадка многолетних цветов, пожалуй, лучший из них. Помимо того, что это очень эффективно, вы еще и сможете целый сезон наслаждаться их цветением.

Оказывается, если тщательно подобрать цветки для клумбы, можно не только создать роскошные композиции, но и помочь саду восстановиться после посадки других растений, пишет Марта Стюарт. Дело в том, что со временем почва уплотняется – и только посадка многолетников с глубокой, разветвленной корневой системой помогает этого избежать.

Что посадить из многолетников для улучшения почвы?

Тысячелистник

Тысячелистник – это надежная основа для создания сада, если участок расположен на бедной почве. Всего за два года тысячелистник полностью "созревает" и с тех пор радует обильным и длительным цветением каждое лето.



Тысячелистник улучшает качество почвы / Фото Pexels

Он долговечен и прекрасно растет даже в засушливом, жарком климате.

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Пурпурная эхинацея

Это красочный многолетник с глубокими корнями. Посадка эхинацеи будет чрезвычайно полезна для уплотненных глинистых и рыхлых песчаных почв. В глинистой почве длинные корни могут разрыхлить землю, а вот в песчаной, наоборот, удерживают ее, предотвращая эрозию.



Эхинацею стоит посадить на глинистой почве / Фото Pexels

Лекарственный живокость

Живокост – это настоящее чудо для садоводов, и его рекомендуют стратегически размещать по всей грядке. Его корни перераспределяют микроэлементы из глубин почвы, а листья после опадения легко обогащают верхние слои земли.

Лучше всего выращивать растение в полутени.

Журавль

Также растение называют пятнистой дикой геранью. Идеальное растение для посадки среди жилой застройки. Почвопокрывность растения предотвращает эрозию почвы, удерживает влагу и обогащает верхний слой земли органическими веществами.

Любое место, где есть хоть немного открытого пространства и достаточно влаги, идеально подойдет для роста журавца.

Баптизия южная

Это растение относится к семейству бобовых, в которое также входят горох и фасоль. А бобовые растения имеют симбиотические отношения с бактериями, обитающими в их корневых клубеньках. Эти бактерии могут преобразовывать газообразный азот из воздуха в азот, что является удобным для использования растениями. Поэтому посадка этого цветка точно поможет улучшить рост и соседних растений.