Виявляється, якщо ретельно підібрати квіти на клумбу, можна не тільки створити розкішні композиції, але й допомогти саду відновитися після посадки інших рослин, пише Martha Stewart. Річ у тому, що з часом земля ущільнюється – і лише посадка багаторічників з глибокою, розгалуженою кореневою системою допомагає цього уникнути.

Що з багаторічників посадити для покращення ґрунту?

Деревій

Деревій – це надійна основа для створення саду, якщо ділянка розташована на бідному ґрунті. Всього за два роки деревій повністю "дозріває" та з того часу тішить масивним і довгим цвітінням кожного літа.



Деревій покращує якість ґрунту / Фото Pexels

Він довговічний та процвітає навіть за посушливого, спекотного клімату.

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Пурпурова ехінацея

Це барвистий багаторічник, що має глибоке коріння. Посадка ехінацеї буде надзвичайно корисною для ущільнених глинистих та пухких піщаних ґрунтів. У глинистому ґрунті довге коріння може розпушити землю, а ось у піщаному навпаки – тримає її разом, запобігаючи ерозії.



Ехінацею варто посадити на глинистому ґрунті / Фото Pexels

Лікарський живокіст

Живокіст – це справжнє диво для садівників, і його радять стратегічно розміщувати по усій грядці. Його коріння перерозподіляє мікроелементи з глибин ґрунту, а листя після опадання легко підживлює верхні шари землі.

Найкраще вирощувати рослину в півтіні.

Журавець

Також рослину називають плямистою дикою геранню. Ідеальна рослина для посадки серед житлової забудови. Ґрунтопокривність рослини запобігає ерозії ґрунту, утримує вологу та додає органічні речовини у верхній шар землі.

Будь-яке місце, де є хоч трохи відкрите середовище та вистачає вологи, ідеально підійде для росту журавці.

Баптізія південна

Ця рослина належить до родини бобових, до якої також входять горох та квасоля. А бобові рослини мають симбіотичні стосунки з бактеріями, що живуть у їхніх кореневих бульбочках. Ці бактерії можуть перетворювати газоподібний азот з повітря в азот, що придатний до використання рослинами. Тож висадка цієї квітки точно допоможе покращити ріст і сусідніх рослин.