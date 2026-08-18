Как отпугнуть чешуйчатых от дома: они не выносят один запах

Чаще всего дома мы видим мух, комаров или плодовых мушек, однако среди вредителей скрываются также чешуйницы. Это ночные насекомые, которые появляются во влажных и темных местах дома.

Попав в дом, чешуйчатые насекомые любят питаться бумагой, картоном или даже тканью, поэтому при малейшем их появлении насекомых следует сразу отпугнуть, пишет House Digest.

Для избавления от вредителей даже не нужно использовать химические средства, поскольку одно натуральное масло может быстро заставить их покинуть помещение.

Почему отпугнуть чешуйниц?

Больше всего насекомые не любят запах масла перечной мяты. Оно обладает очень сильным ароматом, которого чешуйницы избегают естественным образом. Кроме того, масло способно нарушить работу феромонов насекомых, поэтому после его использования их размножение прекратится.

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Для приготовления средства против чешуйниц нужно смешать 15–20 капель масла с небольшим количеством воды. Чтобы эффект был еще лучше, стоит добавить в бутылку немного средства для мытья посуды, чтобы смесь лучше прилипала к поверхности.

Распылять содержимое следует сначала в темных углах, шкафах и на полках. Кроме того, необходимо тщательно обработать ванные комнаты и помещения, подверженные воздействию влаги и темноты.



Вот как выглядят чешуйницы / Фото из Википедии

Если чешуйниц дома много и они активно ползают по полу, тогда масло перечной мяты нужно смешать со средством для мытья посуды и протереть этим раствором пол. Впрочем, лучше добавить несколько капель масла в воду, а затем помыть ею пол.

Запах масла распространится по всем комнатам и отпугнет насекомых. Однако следует проявить осторожность с некоторыми поверхностями, поскольку масла могут повредить деревянный пол.

Для профилактики специалисты советуют использовать электронный диффузор эфирных масел. Достаточно всего нескольких капель, чтобы он начал выделять отпугивающий насекомых запах. Держивать этот девайс рекомендуется на окне.