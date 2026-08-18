Потрапивши в оселю лусочниці люблять харчуватися папером, картоном чи навіть тканиною, тому при найменшій їхній появі, комах слід одразу відлякати, пише House Digest.

Для виведення шкідників навіть не потрібно використовувати хімічні засоби, оскільки одна натуральна олія може швидко змусити їх покинути приміщення.

Чим відлякати лусочниць?

Найбільше комахи не люблять запаху олії перцевої м’яти. Вона має дуже сильний аромат, який лусочниці уникають природним чином. Крім того, олія здатна порушити феромони комах, тому після використання зупиниться їхнє розмноження.

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Для створення засобу проти лусочниць потрібно змішати 15 – 20 крапель олії з невеликою кількістю води. Щоб ефект був ще кращим, варто додати трішки засобу для миття посуду у пляшку, щоб суміш могла краще прилипнути до поверхні.

Розпилювати вміст варто спочатку по темних кутках, шафах та полицях. Крім того, треба добре обробити ванні кімнати й приміщення, які схильні до вологи та темряви.



Ось як виглядають лусочниці / Фото з Вікіпедії

Якщо лусочниць вдома є багато і вони активно повзають по підлозі, тоді олію перцевої м’яти потрібно змішати із засобом для миття посуду й протерти цим розчином підлогу. Втім краще додати кілька крапель олії до води, а тоді помити нею підлогу.

Запах олії просочиться по всіх кімнатах і відлякає комах. Проте варто проявити обережність з деякими поверхнями, оскільки олії здатні пошкодити дерев’яну підлогу.

Для профілактики фахівці радять використовувати електронний дифузор ефірних олій. Достатньо лише кількох крапель в ньому, щоб він почав виділяти відлякуючий для комах запах. Тримати цей девайс радять на вікні.