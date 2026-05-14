Спатифиллум будет цвести непрерывно: вот как вызвать появление цветов

Спатифиллум –это одно из самых популярных комнатных растений, и встретить его можно практически в каждом доме. Но часто заставить цвести его –это сверхсложная задача.

Если ваш спатифиллум уже давненько не радовал вас ярким белым цветением, самое время сделать одну простую вещь с ним, сообщает kvitkarka_inna. Блогерша поделилась простым секретом, что ускорит рост и появление новых бутонов.

Что делать со спатифиллумом, чтобы он постоянно цвел?

Оказывается, постоянно стимулировать новое цветение спатифиллума не так уж и сложно: нужно лишь знать, на какую одну деталь смотреть. Когда растение начинает цвести, его молодой цветок имеет белую "юбочку" и желтый или кремовый калачик.

Но как только цветение становится "старым", калачик начинает зеленеть – это означает, что растение начинает готовить на нем семена. И если вы хотите увидеть больше цветения, в этот момент цветок вместе со стеблем нужно осторожно срезать – ведь растение иначе будет тратить очень много сил на ненужные семена.

И если у растения не будет созревших семян, оно будет думать: "Ой-ой-ой, у меня нет семян для продолжения рода", и будет выбрасывать все новые и новые цветы,

– поделилась цветовод Инна.



Цветы спатифиллума нужно вовремя обрывать / Фото Pexels

Что еще сделать со спатифиллумом в мае для хорошего роста?

Именно в мае уход за спатифиллумом, или мирной лилией, требует более обдуманного подхода. Особые изменения внедрять не нужно, но несколько небольших корректировок существенно повлияют на то, насколько здоровым будет ваше растение, пишет Homes&Gardens.

Поэтому вот что стоит сделать со спатифиллумом.

Переместите на более мягкий, более яркий свет . Мирные лилии хорошо переносят слабое освещение, но лучше всего себя показывают при ярком непрямом свете.

. Мирные лилии хорошо переносят слабое освещение, но лучше всего себя показывают при ярком непрямом свете. Режим полива . Когда температура начинает повышаться, нужно будет немного скорректировать полив лилии. Стремиться нужно к тому, чтобы земля оставалась слегка влажной, но верхний слой немного подсыхал между поливами.

. Когда температура начинает повышаться, нужно будет немного скорректировать полив лилии. Стремиться нужно к тому, чтобы земля оставалась слегка влажной, но верхний слой немного подсыхал между поливами. Подкормите растение . Май – это очень удачное время для подкормки. Идеально подойдет сбалансированное и хорошо разведенное в воде удобрение для комнатных растений – его можно использовать каждые несколько недель.

. Май – это очень удачное время для подкормки. Идеально подойдет сбалансированное и хорошо разведенное в воде удобрение для комнатных растений – его можно использовать каждые несколько недель. Протирайте листья. Об этой задаче почти никто не задумывается, а оно достаточно важное. Листья нужно протирать мягкой влажной тряпкой, чтобы удалить пыль и вернуть насыщенный, глянцевый блеск.

Что еще стоит знать цветоводам?

Правильного ухода в мае требует не только мирная лилия, но и любимый цветоводами "тещин ящик". Несмотря на то, что это максимально неприхотливое растение, для хорошего роста ей все же нужно обеспечить определенные условия. И самое важное из них – это качественный грунт.

Идеально подойдет легкая смесь из универсального грунта, песка и перлита – пересаживайте в новую землю растение каждые 3 года и заметите, как рост ускорится.