Полосатый ковер или удобный гамак: 5 видов декора, которые добавят саду уюта

Отдых не всегда об отпуске. Иногда достаточно правильно обустроенного пространства рядом с домом, чтобы восстановиться душой и телом.

Несколько деталей – и патио, веранда или задний двор превращаются в место, куда хочется возвращаться после тяжелого дня. Правильный декор оживляет сад и делает его естественным продолжением дома, пишет Livingetc.

Смотрите также Могут захватить сад: 4 растения, которые нельзя сажать на участке

Чем украсить сад уже сейчас?

Уличный диван и текстиль на улице

Диван на открытом воздухе – это уже не просто садовая мебель, а часть полноценного жилого пространства. Особенно если добавить подушки и пледы: именно текстиль создает ощущение уюта и делает сад похожим на продолжение гостиной.

Мягкие формы, фактурные ткани и многослойность добавляют тепла даже открытому пространству. А современные уличные материалы позволяют совместить комфорт интерьера с атмосферой сада так, что граница между домом и двором почти исчезает.

Советуем обратить внимание на уличные диваны / Фото Karyn Millet, Garden Studio

Большие горшки

Большие глиняные, известняковые или терракотовые горшки делают сад более живым и атмосферным. Они добавляют естественности, цвета и фактуры, а еще помогают сделать пространство более целостным и уютным.

Особенно удачно смотрятся горшки с пышной зеленью, небольшими деревьями или сезонными цветами. Они смягчают дорожки, камень и плитку и естественно сочетают сад с окружающим ландшафтом.

Большие горшки станут украшением вашего сада / Фото Charlotte Lea, Garden Studio

А выбрать садовый декор вам поможет Prom. Для дорогих покупок на Prom доступна опция "Оплатить частями" – заказ от 200 до 100 000 гривен можно разбить на 2 – 24 платежа. Кроме этого, покупки на Prom можно оформлять со смартфона через мобильное приложение: в нем доступны поиск товаров, оплата и отслеживание заказов. Приложение входит в топ-3 категории "Покупки" в украинском App Store и имеет более 10 миллионов загрузок в Google Play.

Ковер

Ковер на улице выглядит неожиданно – и именно поэтому так хорошо работает. Он очерчивает зону отдыха, объединяет мебель в целостное пространство и убирает ощущение пустого двора. К тому же добавляет комфорта и делает сад продолжением дома, а не просто площадкой с мебелью.

Если хочется вариант, который долго не выйдет из моды – полосатый ковер будет отличным выбором.

Выбирать стоит специальные уличные модели: они сделаны из влагостойких материалов, не боятся дождя и быстро высыхают. Однако после сильных осадков или в межсезонье их лучше просушивать или хранить под навесом.



Если не боитесь экспериментов – попробуйте ковер в саду / Фото Lulu & Georgia

Гамак или шезлонг

Есть ли что-то более медитативное, чем качаться в гамаке под пение птиц? Откинуться, закрыть глаза или взять книгу – и сад становится лучшим местом для отдыха. Гамак можно привязать к деревьям или ограждения или выбрать вариант с отдельной рамой – для тех, кто ценит удобство.

Шезлонг – это уже другой уровень. Деревянный, металлический или в виде кресла-мешка – главное, чтобы в нем можно было удобно разместиться и полностью расслабиться. Бассейн для этого совсем не нужен: зонтик сверху – и можно оставаться на улице хоть до вечера.

Гамак в саду – вечная классика / Фото Life Created, Living with Lolo

Фонари и светильники

Освещение – один из главных элементов атмосферы в саду. Гирлянды над зоной отдыха, подвесные светильники, подсветка деревьев и дорожек – и после захода солнца пространство выглядит совсем иначе. Даже простой двор с правильным светом становится уютнее и теплее.

Когда начинает смеркаться, особую атмосферу создают фонари. Металлические или ротанговые, напольные или настольные – они не только дают свет, но и добавляют пространству характера. Всего несколько фонарей в разных точках сада, и вам не захочется уходить оттуда до позднего вечера.

Однако на этом фантазию не стоит ограничивать. TheCoolist, например, советует добавить в сад каменные дорожки с фонарями, стол со свечами и плетеными стульями или уютный читательский уголок под гирляндой.

Все это помогает превратить обычный сад в пространство, в котором хочется проводить время в любое время дня.