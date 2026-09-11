Не покупайте эти популярные дрова для камина: они дают мало тепла, а сажа оседает в дымоходе

Тополь часто привлекает своей ценой. Он дешевле граба, дуба или ясеня, легко раскалывается и более доступен там, где твердые породы стоят значительно дороже. Но для регулярного отопления камина такая экономия может оказаться сомнительной.

Главный недостаток тополя – низкая теплотворность. По данным Onet, она составляет примерно 14 – 15 мегаджоулей на килограмм. Для сравнения: у граба этот показатель достигает 19 – 21 мегаджоуля на килограмм.

Из-за меньшей плотности тополь быстро загорается, но так же быстро сгорает. Поэтому для поддержания тепла придется чаще подкладывать новые поленья.

Почему тополь уступает твердым породам?

Свежая древесина тополя содержит много влаги, поэтому перед использованием ее нужно хорошо высушить. В источнике советуют выдерживать такие дрова не менее года.

Какие дрова лучше избегать / Фото Unsplash

Если сжигать недостаточно сухую древесину, огонь будет слабее, а часть энергии уйдет на испарение влаги. Кроме того, возрастает риск образования сажи, которая постепенно оседает в дымоходе.

Даже хорошо высушенная тополь не горит так долго и интенсивно как граб. Для обогрева той же площади ее понадобится больше, а значит, низкая цена за кубометр или партию еще не означает меньших затрат в течение сезона. На стоимость дров влияет не только порода дерева.

Значение имеют также влажность, подготовка, рубка, транспортировка и сезонный спрос. Сухие дрова, готовые к использованию, обычно дороже свежих.

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Когда тополь все же может пригодиться?

Полностью отказываться от нее тоже не обязательно. Благодаря низкой плотности тополь легко раскалывается и быстро разгорается, поэтому его можно использовать для разжигания камина.

Еще одно преимущество – относительно небольшое количество золы после сгорания. Это упрощает очистку камина. Такой вариант может подойти и тем, кто пользуется камином лишь время от времени и не рассчитывает на него как на основной источник тепла.

Для постоянного отопления выгоднее оценивать не только цену дров, но и то, сколько тепла они дают и как быстро сгорают. В случае с тополем именно низкая теплотворность и необходимость часто подкладывать поленья могут свести преимущество низкой цены на нет.