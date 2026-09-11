Головний недолік тополі – низька теплотворність. За даними Оnet, вона становить приблизно 14 – 15 мегаджоулів на кілограм. Для порівняння, у граба цей показник сягає 19 – 21 мегаджоуля на кілограм.

Через меншу щільність тополя швидко займається, але так само швидко згорає. Тому для підтримання тепла доведеться частіше підкладати нові поліна.

Чому тополя поступається твердим породам?

Свіжа деревина тополі містить багато вологи, тому перед використанням її потрібно добре висушити. У джерелі радять витримувати такі дрова щонайменше рік.

Які дрова краще оминати / Фото Unsplash

Якщо спалювати недостатньо суху деревину, вогонь буде слабшим, а частина енергії піде на випаровування вологи. Крім того, зростає ризик утворення сажі, яка поступово осідає в димоході.

Навіть добре висушена тополя не горить так довго й інтенсивно, як граб. Для обігріву тієї самої площі її знадобиться більше, а отже низька ціна за кубометр або партію ще не означає нижчих витрат протягом сезону. На вартість дров впливає не лише порода.

Значення мають також вологість, підготовка, рубання, транспортування та сезонний попит. Сухі дрова, готові до використання, зазвичай дорожчі за свіжі.

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Коли тополя все ж може стати в пригоді?

Повністю відмовлятися від неї теж не обов’язково. Завдяки низькій щільності тополя легко розколюється та швидко розгорається, тому її можна використовувати для розпалювання каміна.

Ще одна перевага – відносно невелика кількість попелу після згоряння. Це спрощує очищення каміна. Такий варіант може підійти і тим, хто користується каміном лише час від часу й не розраховує на нього як на основне джерело тепла.

Для постійного опалення вигідніше оцінювати не лише ціну дров, а й те, скільки тепла вони дають і як швидко згорають. У випадку тополі саме низька теплотворність і потреба часто додавати поліна можуть звести перевагу низької ціни нанівець.