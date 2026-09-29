Как найти мышей в доме с помощью фольги: простой трюк

Осенью мыши гораздо активнее проникают в жилые дома в поисках пищи и убежища. Иногда жильцы легко обнаруживают следы грызунов, но не могут найти места проникновения. В таком случае стоит воспользоваться хитростью с фольгой.

Чаще всего мышей привлекают кладовые, подвалы, гаражи и всевозможные подсобные помещения, пишет nlc. В дом грызуны проникают даже через самые маленькие отверстия, щели возле окон и дверей, вокруг труб или в фундаменте.

Как найти мышей в помещении?

Чтобы узнать место укрытия грызунов, нужно использовать алюминиевую фольгу. Достаточно лишь оторвать несколько кусочков и положить их вдоль стен, на порогах, возле труб, за шкафами и в любых других местах, где есть подозрение на скопление мышей.

Секрет заключается в том, что фольга достаточно легкая, поэтому легко заметить, если она сдвинется с того места, куда мы ее положили. Если же она сдвинулась утром, то это может быть признаком того, что в данном месте побывали мыши.

Однако алюминиевая фольга не способна отпугнуть мышей. Ее используют, чтобы понять, действительно ли грызуны поселились в доме. Отпугивать их следует с помощью одного аромата.



Фольга способна выявить укрытия мышей / Фото Pexels

Как лаванда способна отпугнуть мышей?

Сильный аромат лаванды может отпугнуть грызунов. Можно использовать свежее или сушеное растение в тех местах, где теоретически могут находиться мыши. Они очень не любят резких ароматов и стараются как можно быстрее покинуть территорию.

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Однако в первую очередь следует обратить внимание на доступ грызунов к пище. Если на кухне есть зерновые продукты, орехи, семена в легкодоступном месте, то мыши будут постоянно находиться в доме. Их следует спрятать в надежном месте. Кроме того, стоит заделать отверстия, через которые мыши и пробираются в дом.