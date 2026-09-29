Найчастіше мишей приваблюють комори, підвали, гаражі та усілякі підсобні приміщення, пише nlc. У будинок гризуни проникають навіть через найменші отвори, щілини біля вікон і дверей, навколо труб чи у фундаменті.

Як знайти мишей у приміщенні?

Щоб дізнатися місце схованки гризунів, потрібно використовувати алюмінієву фольгу. Достатньо лише відірвати кілька шматків та покласти їх уздовж стін, на порогах, біля труб, за шафами та в будь-яких інших місцях, де є підозра на скупчення мишей.

Секрет полягає в тому, що фольга досить легка, тому можна легко помітити, якщо вона зміститься з того місця, куди ми її закладали. Якщо ж вона змістилася вранці, то це може стати ознакою, що в певному місці побували миші.

Однак алюмінієва фольга не здатна відлякати мишей. Її використовують, щоб зрозуміти, чи справді оселилися гризуни вдома. Відлякувати їх варто за допомогою одного аромату.



Фольга здатна знайти схованки мишей / Фото Pexels

Як лаванда здатна відлякати мишей?

Сильний аромат лаванди може відлякати гризунів. Можна використовувати свіжу чи сушену рослину в тих місцях, де теоретично можуть перебувати миші. Вони дуже не люблять різких ароматів й намагаються якнайшвидше покинути ділянку.

Якщо в будинку з'явилися миші, на Prom можна знайти мишоловки та пастки для вилову гризунів. Завдяки Пром-оплаті кошти будуть перераховані продавцю лише після того, як ви отримаєте та перевірите замовлення.

Проте першочергово слід звернути увагу на доступ їжі гризунам. Якщо на кухні є зернові продукти, горіхи, насіння в місці, яке легко дістати, то миші постійно перебуватимуть в будинку. Їх слід заховати в надійному місці. Крім того, варто загерметизувати отвори, через які миші й пробираються у будинок.