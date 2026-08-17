Эти 5 "секретных" режимов стиральной машины невероятно полезны: большинство о них не знает

Большинство людей даже не задумываются перед запуском стиральной машины и выбирают почти одинаковые настройки практически для каждой загрузки белья. Однако из-за этого вы точно не используете несколько очень полезных функций стиральной машины.

Практически каждая стиральная машина имеет более 10 режимов стирки, но на деле используются лишь несколько. Впрочем, это вовсе не означает, что остальные режимы бессмысленны, пишет Real Simple.

Какие режимы стиральной машины следует использовать чаще?

Деликатная стирка

Если одежда не очень сильно загрязнена и на ней нет слоев пыли, грязи или жирных пятен, деликатная стирка – это на самом деле лучший выбор практически для любой одежды. Стиральная машина использует более низкую температуру воды и более низкую скорость вращения, а также перед окончательной отжимкой вода охлаждается, чтобы избежать появления чрезмерного количества складок.

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Быстрая стирка

Это не лучший выбор для большой загрузки вещей или спортивной и очень грязной одежды, но если нужно постирать всего несколько предметов гардероба, быстрой стирки будет вполне достаточно.

В большинстве стиральных машин этот режим занимает примерно полчаса или даже меньше.

Предварительная стирка

Без этой функции не обойтись, если приходится иметь дело с сильно загрязненной одеждой. Большинство людей по-прежнему самостоятельно обрабатывают пятно, ждут, пока средство подействует, и только потом кладут вещь в стиральную машину. Впрочем, вместо этого можно просто нажать на дополнительную кнопку.



Предварительная стирка полезна для грязных вещей / Фото Pexels

Этот режим замачивает белье в воде с моющим средством перед началом основной стирки и длится на 15–30 минут дольше обычного цикла. По завершении замачивания стиральная машина автоматически сливает грязную воду и переходит к основному циклу.

Только воздух

Если современная стиральная машина имеет также функции сушилки, этот режим просто незаменим, когда нужно удалить пыль или шерсть домашних животных с одежды. Цикл вращает вещи в барабане, но при этом он не нагревается.

Так можно быстро очистить декоративные подушки, покрывала и шторы, которые не запачкались, но припали пылью.

Цикл очистки стиральной машины

Времена, когда приходилось самостоятельно чистить стиральную машину, остались в прошлом. Большинство современных стиральных машин на самом деле имеют специальный цикл для самоочистки от остатков мыла, налета, грязи и бактерий.