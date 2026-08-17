Практично кожна пральна машина має понад 10 режимів прання, та на практиці використовуються всього кілька. Втім, це зовсім не означає, що решта не мають сенсу, пише Real Simple.

Які режими пральної машини слід використовувати частіше?

Делікатне прання

Якщо одяг не дуже сильно забруднений, і на ньому немає шарів пилюки, бруду чи жирних плям, делікатне прання – це насправді найкращий вибір практично для будь-якого одягу. Пральна машина використовує нижчу температуру води та повільнішу швидкість обертання, а також перед остаточним віджимом вода охолоджується, аби уникнути появи надмірної кількості складок.

На Prom можна знайти пральні машини Bosch, Philips та інших популярних брендів. Для дорогих покупок доступна послуга «Оплатити частинами» на термін від 2 до 24 платежів.

Швидке прання

Це не найкращий вибір для великого завантаження речей, або ж спортивного і дуже брудного одягу, але якщо потрібно випрати всього кілька елементів гардероба, швидкого прання буде цілком достатньо.

У більшості пралок цей режим займає приблизно пів години чи навіть менше.

Попереднє прання

Без цієї функції не обійтися, якщо доводиться мати справу з сильно забрудненим одягом. Більшість людей все ще самостійно обробляють пляму, чекають, поки засіб подіє, а тільки тоді кладуть річ у пральну машину. Втім, замість цього можна всього лише натиснути на додаткову кнопку.



Попереднє прання корисне для брудних речей / Фото Pexels

Цей режим замочує білизну у воді з мийним засобом перед початком основного прання та триває на 15 – 30 хвилин довше за звичайний цикл. Після завершення замочування пральна машина автоматично зливає брудну воду та переходить до основного циклу.

Тільки повітря

Якщо сучасна пральна машина має ще й функції сушарки, цей режим просто незамінний, коли потрібно видалити пил чи шерсть домашніх тварин з одягу. Цикл обертає речі в барабані, але він при цьому не нагрівається.

Так можна швидко очищувати декоративні подушки, покривала та штори, що не забруднилися, але запилилися.

Цикл очищення пральної машини

Дні, коли потрібно самостійно чистити пральну машину, в минулому. Більшість сучасних пралок насправді мають спеціальний цикл, аби самоочиститися від залишків мила, нальоту, бруду та бактерій.