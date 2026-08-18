Футболка с принтом – главный хит сезона: ее захочется носить каждый день

Самым популярным модным трендом этого сезона стали футболки с принтами. Последние несколько сезонов в моде были нейтральные цвета без надписей и рисунков, однако этим летом все изменилось.

Модели с надписями, иллюстрациями, фруктами, мороженым и всевозможными принтами стали самыми желанными предметами гардероба, пишет In Journal.

В целом эти футболки должны выглядеть так, будто их нашли в винтажном магазине во Франции или Италии.

Придбати принтовані футболки можна на Prom. Окрім них можуть знадобитися ще й сукні, лляні сорочки чи взуття. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Как выглядят трендовые футболки с принтами?

Многие модницы выбирают для себя футболки с изображением помидоров, лимонов или сардин, которые создают настроение итальянского отпуска. А вот рисунки с цветами или животными уже создают несколько детский вибрацию.

Что интересно, в этом сезоне исчезло модное правило, что футболку следует носить только с джинсами. На самом деле она становится контрастом ко всем базовым вещам, которые мы носим. Именно поэтому ее без проблем можно носить с атласной юбкой, льняными брюками, шортами, джинсами и т. д.

Футболка с принтом делает классические и элегантные вещи чуть более непринужденными и даже ностальгическими.

Мотивы иллюстраций выглядят так, будто взяты из старых рекламных кампаний, спортивных событий или летнего отпуска нулевых. А вот рисунки с едой и фруктами погружают в средиземноморскую эстетику.

Несмотря на то, что в конце августа большинство из нас уже делает ставку на осенний гардероб, такая вещь, как футболка, еще не раз пригодится в новом сезоне. Ее можно будет носить под кожаную куртку, жакет, джинсовую рубашку и т. д.

Достаточно надеть футболку под джинсы и кроссовки – и образ уже готов, а если на улице будет прохладно, всегда можно сверху накинуть вещь с длинным рукавом.