Моделі з написами, ілюстраціями, фруктами, морозивом та усіма можливими принтами стали найбажанішими предметами гардеробу, пише In Journal.

Загалом ці футболки повинні мати вайб таких речей, наче їх знайшли у вінтажному магазині Франції чи Італії.

Придбати принтовані футболки можна на Prom. Окрім них можуть знадобитися ще й сукні, лляні сорочки чи взуття. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Як виглядають трендові принтовані футболки?

Чимало модниць обирають для себе футболки з ілюстрацією помідорів, лимонів чи сардин, які викликають настрій італійської відпустки. А от малюнки з квітами чи тваринами вже створюють дещо дитячий вайб.

Що цікаво, цього сезону зникло модне правило, що футболку слід носити лише з джинсами. Насправді вона стає контрастом усіх базових речей, які ми носимо. Саму тому її без проблем вдалось носити з атласною спідницею, лляними штанами, шортами, джинсами тощо.

Принтована футболка робить класичні й елегантні речі трішки розслабленішими й навіть ностальгічними.

Мотиви ілюстрацій виглядають так, наче взяти зі старих рекламних кампаній, спортивних подій чи літньої відпустки нульових. А от малюнки з їжею та фруктами занурюють в середземноморську естетику.

Попри те, що наприкінці серпня більшість з нас вже робить ставку на осінній гардероб, така річ як футболка ще неодноразово знадобиться в новому сезоні. Її можна буде носити під шкіряну куртку, жакет, джинсову сорочку тощо.

Достатньо футболку одягнути під джинси й кросівки – і образ вже готовий, а якщо на вулиці буде прохолодна погода, завжди можна зверху накинути річ на довгий рукав.