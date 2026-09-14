Стоит ли укладывать газон в сентябре: что нужно знать, чтобы трава пережила зиму

Сентябрь часто считается временем завершения садовых работ, но для нового газона этот месяц может оказаться одним из самых удачных. Почва после лета еще сохраняет тепло, сильная жара уже спадает, а дождей обычно становится больше.

Такие условия способствуют более быстрому прорастанию семян и дают молодой траве несколько недель на укоренение до наступления холодов, пишет Zielony ogrodek. Поэтому откладывать создание газона до весны вовсе не обязательно. Посевной газон можно закладывать с конца августа до конца сентября.

Рулонный газон выдерживает более поздние сроки – его можно укладывать примерно до конца октября, поскольку готовый дерн уже имеет сформированную корневую систему.

Как правильно засеять газон в сентябре?

Начинать нужно не с семян, а с почвы. Участок следует перекопать на глубину примерно 15–20 сантиметров, удалить сорняки, камни и другой мусор, а при необходимости обогатить почву перегноем. Для газонных трав лучше всего подходит легкая, хорошо дренированная почва с показателем pH примерно 5,6 – 6,5.

После подготовки поверхность нужно выровнять, уплотнить, а затем слегка разрыхлить граблями. Семена высевают равномерно в соответствии с нормой, указанной производителем на упаковке. После этого их следует слегка заделать в верхний слой почвы граблями, чтобы часть зерен не оставалась открытой для птиц.

Что делать с газоном осенью / Фото Unsplash

Сверху участок можно присыпать тонким слоем почвы, слегка уплотнить и осторожно полить. Сильная струя воды здесь нежелательна – она может вымыть семена или собрать их в одном месте.

Скорость прорастания зависит от состава травосмеси. Например, райграс может взойти примерно за неделю, тогда как отдельным видам тонконога требуется до 20 дней. Минимальная температура для прорастания составляет около 6 – 8 градусов.

Придбати насіння газонної трави можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та перевірити склад травосуміші, норму висіву й рекомендовані умови вирощування в описі товару або на фото упаковки.

Как ухаживать за молодым газоном осенью?

Самое главное – не допустить длительного пересыхания почвы. Если несколько дней подряд нет дождя и почва становится сухой, газон нужно полить мелким распылением. Вместе с травой осенью активно прорастают и сорняки. Их лучше аккуратно удалять вручную, стараясь не вытоптать молодые всходы.

Не стоит проводить осеннюю подкормку только что посеянного газона обычными удобрениями. Молодой траве важно прежде всего укорениться и подготовиться к холодам. Если нужен результат практически сразу, альтернативой может стать рулонный газон. Его укладывают на так же тщательно подготовленную землю, плотно соединяя полосы между собой и прижимая их к поверхности.

Главное преимущество укладки газона в сентябре – сочетание теплого грунта и более прохладного воздуха. Трава успевает взойти, нарастить корни и окрепнуть к зиме, а весной участок уже начинает сезон со сформировавшимся зеленым покровом.