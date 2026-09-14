Такі умови допомагають насінню швидше проростати й дають молодій траві кілька тижнів для вкорінення до настання холодів, пише Zielony ogrodek. Тому відкладати створення газону до весни зовсім не обов’язково. Сіяний газон можна закладати від кінця серпня до кінця вересня.

Рулонний витримує пізніші строки – його можна укладати приблизно до кінця жовтня, оскільки готовий дерен уже має сформовану кореневу систему.

Як правильно посіяти газон у вересні?

Починати потрібно не з насіння, а з ґрунту. Ділянку варто перекопати на глибину приблизно 15 – 20 сантиметрів, прибрати бур’яни, каміння та інше сміття, а за потреби збагатити ґрунт перегноєм. Для газонних трав найкраще підходить легкий, добре дренований ґрунт із показником pH приблизно 5,6 – 6,5.

Після підготовки поверхню потрібно вирівняти, ущільнити, а потім злегка розпушити граблями. Насіння висівають рівномірно відповідно до норми, зазначеної виробником на упаковці. Після цього його варто легко загорнути у верхній шар землі граблями, щоб частина зерен не залишалася відкритою для птахів.

Що робити із газоном восени / Фото Unsplash

Зверху ділянку можна присипати тонким шаром ґрунту, злегка ущільнити та обережно полити. Сильний струмінь води тут небажаний – він може вимити насіння або зібрати його в одному місці.

Швидкість проростання залежить від складу травосуміші. Наприклад, райграс може зійти приблизно за тиждень, тоді як окремим видам тонконога потрібно до 20 днів. Мінімальною температурою для проростання є близько 6 – 8 градусів.

Придбати насіння газонної трави можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та перевірити склад травосуміші, норму висіву й рекомендовані умови вирощування в описі товару або на фото упаковки.

Як доглядати за молодим газоном восени?

Найважливіше – не допустити тривалого пересихання землі. Якщо кілька днів поспіль немає дощу й ґрунт стає сухим, газон потрібно полити дрібним розпиленням. Разом із травою восени активно проростають і бур’яни. Їх краще обережно видаляти вручну, намагаючись не витоптувати молоді сходи.

Не варто проводити осіннє підживлення щойно посіяного газону звичайними добривами. Молодій траві важливо передусім вкоренитися й підготуватися до холодів. Якщо потрібен результат майже одразу, альтернативою може стати рулонний газон. Його укладають на так само ретельно підготовлену землю, щільно стикуючи смуги між собою та притискаючи їх до поверхні.

Головна перевага вересневого закладання газону – поєднання теплого ґрунту та прохолоднішого повітря. Трава встигає зійти, наростити коріння й зміцніти до зими, а навесні ділянка вже починає сезон зі сформованим зеленим покривом.