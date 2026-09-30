Не собирайте грибы в этих местах: они могут накапливать токсические вещества

Осень считается пиком грибного сезона, поэтому в это время как можно больше людей отправляются на "тихую охоту". Но если грибники выбирают проверенные места, то некоторые собирают грибы на случайных участках, совершая большую ошибку.

Грибы, как губки, способны поглощать различные загрязнители и тяжелые металлы, содержащиеся в воздухе и почве, пишет Interia Kobieta.

Если эти грибы растут в неподходящих местах, то в ножках и шляпках могут накапливаться нежелательные соединения. Особенно это касается старых грибов.

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Где нельзя собирать грибы?

Не рекомендуется собирать грибы вблизи дорог, поскольку грибы на таких участках поглощают все загрязняющие вещества, содержащиеся в выхлопных газах.

Безопаснее всего собирать грибы в нескольких сотнях метров от дороги, чтобы точно знать, что в найденных грибах не будет никаких тяжелых металлов.



Грибы стоит собирать только в лесу / Фото Pexels

Кроме того, в корзину стоит собирать только те грибы, в которых мы уверены. Если же есть сомнения относительно того, съедобен гриб или нет, лучше оставить его в лесу. Однако срывать все несъедобные грибы не нужно, чтобы потом выбросить.

На самом деле несъедобные грибы играют важную роль в экосистеме. В некоторых случаях они помогают расти растениям, а также способствуют извлечению микроэлементов из почвы. Кроме того, они служат пищей для оленей, улиток и насекомых.

Что еще стоит знать грибникам?

ГСЧС рекомендует выбирать яркую одежду для походов в лес, чтобы избежать опасности остаться незамеченным. Важно иметь удобную обувь с протектором и дождевик для защиты от непредсказуемых погодных условий в лесу.

Переросшие грибы лучше не собирать, поскольку они могут содержать вредные вещества и тяжелые металлы, которые накапливаются в процессе их роста. Профессиональные грибники рекомендуют оставлять такие грибы в лесу, где они способствуют размножению своего вида за счет распространения спор.

По словам грибников, идеальные дни для сбора грибов – через 2–3 дня после дождя. Именно влага способствует их быстрому росту и формированию плодового тела. Также лучше всего отправляться в лес, когда температура составляет от 15 до 25 градусов, а влажность воздуха превышает 80%.