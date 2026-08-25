Не нужно идти в лес: 3 вида грибов, которые можно найти во дворе или в саду

Грибники ходят в лес за грибами, однако некоторые съедобные виды можно найти даже вдоль заборов на собственном участке. Хозяева часто наблюдают за их ростом в садах или у дороги.

Такие грибы, как опята, зонтичные грибы и вешенки, растут на участках рядом с домом, поэтому их можно собрать не только в лесу, пишет Interia Kobieta.

Какие грибы можно найти на собственном участке?

Опята

Их считают одними из самых вкусных грибов. Уже в конце августа появляются первые экземпляры, однако больше всего их можно собирать с октября по ноябрь. Все разновидности опятов съедобны и вкусны.

Самым распространенным и известным является осенний опенок. Ножка гриба имеет высоту от 8 до 18 сантиметров, а толщину – до 2,5 сантиметров. Цвет опенька чаще всего медово-желтый, медово-коричневый или светло-коричневый. Более зрелые грибы могут иметь уже оливково-коричневый вид.

Ламэли опенька беловатые, но со временем могут стать бежево-розовыми или даже желтоватыми.



Опеньки можно найти на собственном участке / Фото Pexels

Темные опеньки уже растут в хвойных лесах. Их шляпка имеет телесный или красновато-коричневый цвет и достигает 8 сантиметров в диаметре. Гриб имеет характерные темные чешуйки коричневого или черного цвета.

Опята, растущие во дворе, в садах или городских парках, чаще всего появляются там, где есть пни, сухостой или ослабленные хвойные и лиственные деревья.

Гриб-зонтик

Этот вкусный гриб ценят за ореховый вкус и запах. Ножка гриба достигает 50 сантиметров, а диаметр шляпки составляет 35 сантиметров.

У молодого гриба на шляпке есть двойная коричневая кожица. По мере роста она расширяется и растрескивается, образуя мелкие чешуйки. Нижняя сторона шляпки имеет белые или кремовые жабры, а сама ножка – высокая, длинная и стройная.

Гриб-зонтик растет с июля по октябрь на запущенных газонах или в лесистых городских парках.

Как выглядит гриб-зонтик: смотрите видео

Вешенки

Эти грибы растут на поваленных стволах тополя, граба, березы или бука. Их шляпки напоминают устрицы с жабрами под ними, плавно переходящими в утолщенную ножку.

Вешенки не имеют четко выраженной одной ножки, как у других грибов. Они растут в виде веера или черепицы.

Цвет вешенки зависит от сорта. Они могут быть серыми, кремовыми или белыми. Чаще всего грибы появляются уже поздней осенью – с конца октября или начала ноября. Растут вешенки на обочинах дорог, в парках, лесах, а также на ослабленной древесине лиственных деревьев.

По словам грибников, идеальные дни для сбора грибов – через 2–3 дня после дождя. Именно влага способствует их быстрому росту и формированию плодового тела. Также лучше всего отправляться в лес, когда температура составляет от 15 до 25 градусов, а влажность воздуха превышает 80%.