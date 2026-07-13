Этот гриб относится к семейству шампиньоновых, пишет Fermer blog.
Как выглядит гриб-зонтик?
Шляпка у гриба-зонтика может достигать 20 сантиметров в диаметре. У молодых грибов она округлая или почти шарообразная, но с возрастом раскрывается и приобретает форму зонтика. Края иногда могут быть загнуты внутрь или рифленые.
Окраска варьируется от светло-бежевого до темно-коричневого. Поверхность шляпки покрыта чешуйками, а мякоть имеет хорошо выраженный грибной аромат в свежем виде. Если гриб разрезать, мякоть начнет краснеть.
Ножка гриба длинная, иногда может достигать целых 25 сантиметров в высоту, при этом она довольно тонкая – диаметром 2 сантиметра. На срезе волокна также меняют цвет, становясь красноватыми или коричневыми.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
У молодого гриба в начале развития шляпка плотно прилегает к ножке и имеет округлую форму. Со временем она полностью раскрывается, и гриб приобретает характерный вид зонтика.
Уже у взрослых экземпляров заметны пластинки, плотно прикрепленные к ножке. Посередине шляпки – темно-коричневое пятно, от которого к поверхности расходятся более мелкие чешуйки того же цвета.
Как выглядит гриб-зонтик: смотрите видео
Где растет гриб-зонтик?
Чаще всего грибы растут на лесных полянах и опушках. Также их можно увидеть в садах и парках. Грибы растут группами, одиночные экземпляры встречаются редко.
Несмотря на сходство с некоторыми ядовитыми грибами, гриб-зонтик считается съедобным видом. Для приготовления используют преимущественно шляпки, поскольку они мягкие и приятные на вкус.
Владимир Ярославский готовит грибы-зонтики: смотрите видео
Какие бывают ядовитые двойники?
Среди грибов-зонтиков встречаются и ядовитые разновидности, поэтому во время сбора следует быть особенно внимательными.
Гребенчатый гриб-зонтик имеет небольшую, более закрытую шляпку диаметром до 4 сантиметров. Его окраска светло-бежевая, а поверхность покрыта коричневыми пятнами.
Гребенчатый гриб / Фото Zelensvit
Леопита каштановая тоже отличается небольшими размерами. Ее шляпка вырастает примерно до 5 сантиметров. В молодом возрасте гриб напоминает колокольчик, а со временем полностью раскрывается.
Ядовитый гриб / Фото Zelensvit
Зонтик краснеющий – вкусный съедобный гриб, который можно встретить в лесах, однако следует быть осторожным из-за внешнего сходства с некоторыми ядовитыми видами.