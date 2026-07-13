Этот гриб относится к семейству шампиньоновых, пишет Fermer blog.

Как выглядит гриб-зонтик?

Шляпка у гриба-зонтика может достигать 20 сантиметров в диаметре. У молодых грибов она округлая или почти шарообразная, но с возрастом раскрывается и приобретает форму зонтика. Края иногда могут быть загнуты внутрь или рифленые.

Окраска варьируется от светло-бежевого до темно-коричневого. Поверхность шляпки покрыта чешуйками, а мякоть имеет хорошо выраженный грибной аромат в свежем виде. Если гриб разрезать, мякоть начнет краснеть.

Ножка гриба длинная, иногда может достигать целых 25 сантиметров в высоту, при этом она довольно тонкая – диаметром 2 сантиметра. На срезе волокна также меняют цвет, становясь красноватыми или коричневыми.

У молодого гриба в начале развития шляпка плотно прилегает к ножке и имеет округлую форму. Со временем она полностью раскрывается, и гриб приобретает характерный вид зонтика.

Уже у взрослых экземпляров заметны пластинки, плотно прикрепленные к ножке. Посередине шляпки – темно-коричневое пятно, от которого к поверхности расходятся более мелкие чешуйки того же цвета.

Как выглядит гриб-зонтик: смотрите видео

Где растет гриб-зонтик?

Чаще всего грибы растут на лесных полянах и опушках. Также их можно увидеть в садах и парках. Грибы растут группами, одиночные экземпляры встречаются редко.

Несмотря на сходство с некоторыми ядовитыми грибами, гриб-зонтик считается съедобным видом. Для приготовления используют преимущественно шляпки, поскольку они мягкие и приятные на вкус.

Владимир Ярославский готовит грибы-зонтики: смотрите видео

Какие бывают ядовитые двойники?

Среди грибов-зонтиков встречаются и ядовитые разновидности, поэтому во время сбора следует быть особенно внимательными.

Гребенчатый гриб-зонтик имеет небольшую, более закрытую шляпку диаметром до 4 сантиметров. Его окраска светло-бежевая, а поверхность покрыта коричневыми пятнами.



Гребенчатый гриб / Фото Zelensvit

Леопита каштановая тоже отличается небольшими размерами. Ее шляпка вырастает примерно до 5 сантиметров. В молодом возрасте гриб напоминает колокольчик, а со временем полностью раскрывается.



Ядовитый гриб / Фото Zelensvit

Зонтик краснеющий – вкусный съедобный гриб, который можно встретить в лесах, однако следует быть осторожным из-за внешнего сходства с некоторыми ядовитыми видами.