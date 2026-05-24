Вся грядка будет в помидорах: когда подкормить овощи гуминовыми кислотами

Чтобы получить хороший урожай помидоров, нужно сформировать крепкую корневую систему. Если у растений будут слабые корни, то это ухудшит поглощение воды и питательных веществ.

Гуминовые кислоты – это один из самых простых способов укрепить помидоры, пишет Deccoria. Они являются достаточно важными в начале, после высадки рассады помидоров.

Читайте также Добавьте это в лунку во время посадки помидоров: вырастут огромными

Почему нужно использовать гуминовую кислоту?

Дело в том, что растение переживает стресс после посадки в грунт. На это влияет новое место роста, температура, влажность и освещение. А вот гуминовые кислоты помогают помидорам хорошо прижиться.

Их главное преимущество заключается во влиянии на корни. Они хорошо стимулируют развитие тонких корневых волосков, которые больше всего поглощают воду и минералы. Чем больше будет таких волосков, тем лучше будут расти помидоры.

В песчаной почве удобрение удерживает влагу и питательные вещества ближе к корням, а на тяжелых и глинистых почвах – улучшает аэрацию.

Кроме того, помидоры имеют высокие потребности в питательных веществах, чтобы сформировать листья, цветы и плоды. Благодаря гуминовой кислоте помидоры растут крепче и имеют более лучшую форму плодов.



Гуминовая кислота является достаточно полезной для томатов / Фото Pexels

Когда поливать помидоры гуминовыми кислотами?

Вносить подкормку стоит до, во время или после посадки помидоров. Лучший способ – полить грядку раствором гуминовой кислоты за день до посадки рассады. Перед этим надо перекопать почву для лучшего удобрения.

Также можно залить раствор в лунку перед посадкой саженца. В таком случае раствор начнет действовать сразу, где бы ни находился корневой ком. Есть еще один способ – погрузить корни или весь корневой ком в разведенный раствор, а затем посадить помидор.

Придбати спеціальні добрива можна на Промі. Перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про підживлення – з фото та відео. Це допомагає оцінити реальний вигляд і якість ще до оформлення замовлення.

Но если помидоры уже посажены, то можно просто поливать растения раствором вокруг стебля во влажную почву. В течение сезона такую обработку можно повторить 2 – 3 раза в разные периоды:

после посадки рассады;

перед основным цветением;

во время завязывания плодов;

после периода долгих дождей;

во время жары и засухи.

Помидоры очень плохо переносят засуху или переувлажнение, а гуминовые кислоты как раз создают такую структуру почвы, которая лучше удерживает воду у корней. В легком песчаном грунте удобрение ограничивает быстрое проникновение воды, а в тяжелых почвах улучшает аэрацию.