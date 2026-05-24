Вся грядка будет в помидорах: когда подкормить овощи гуминовыми кислотами
Чтобы получить хороший урожай помидоров, нужно сформировать крепкую корневую систему. Если у растений будут слабые корни, то это ухудшит поглощение воды и питательных веществ.
Гуминовые кислоты – это один из самых простых способов укрепить помидоры, пишет Deccoria. Они являются достаточно важными в начале, после высадки рассады помидоров.
Почему нужно использовать гуминовую кислоту?
Дело в том, что растение переживает стресс после посадки в грунт. На это влияет новое место роста, температура, влажность и освещение. А вот гуминовые кислоты помогают помидорам хорошо прижиться.
Их главное преимущество заключается во влиянии на корни. Они хорошо стимулируют развитие тонких корневых волосков, которые больше всего поглощают воду и минералы. Чем больше будет таких волосков, тем лучше будут расти помидоры.
В песчаной почве удобрение удерживает влагу и питательные вещества ближе к корням, а на тяжелых и глинистых почвах – улучшает аэрацию.
Кроме того, помидоры имеют высокие потребности в питательных веществах, чтобы сформировать листья, цветы и плоды. Благодаря гуминовой кислоте помидоры растут крепче и имеют более лучшую форму плодов.
Гуминовая кислота является достаточно полезной для томатов / Фото Pexels
Когда поливать помидоры гуминовыми кислотами?
Вносить подкормку стоит до, во время или после посадки помидоров. Лучший способ – полить грядку раствором гуминовой кислоты за день до посадки рассады. Перед этим надо перекопать почву для лучшего удобрения.
Также можно залить раствор в лунку перед посадкой саженца. В таком случае раствор начнет действовать сразу, где бы ни находился корневой ком. Есть еще один способ – погрузить корни или весь корневой ком в разведенный раствор, а затем посадить помидор.
Но если помидоры уже посажены, то можно просто поливать растения раствором вокруг стебля во влажную почву. В течение сезона такую обработку можно повторить 2 – 3 раза в разные периоды:
- после посадки рассады;
- перед основным цветением;
- во время завязывания плодов;
- после периода долгих дождей;
- во время жары и засухи.
Помидоры очень плохо переносят засуху или переувлажнение, а гуминовые кислоты как раз создают такую структуру почвы, которая лучше удерживает воду у корней. В легком песчаном грунте удобрение ограничивает быстрое проникновение воды, а в тяжелых почвах улучшает аэрацию.