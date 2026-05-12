5 пятен, которые нельзя обрабатывать горячей водой: сделаете еще хуже

Горячая вода способна уничтожить микробы, растворить довольно стойкие пятна и сделать ткань чистой. Однако в большинстве случаев более высокая температура помогает от обычной грязи. А вот некоторым типам пятен может принести больше вреда, чем пользы.

Высокая температура воды приводит к затвердеванию пятен, поэтому это лишь затрудняет их удаление, пишет Martha Stewart. Специалисты советуют сначала обрабатывать пятна холодной водой, чтобы растворить пятно.

Читайте также 6 вещей, которые всегда надо стирать только вручную: машинка может их испортить

Какую одежду нельзя стирать в горячей воде?

Белковые пятна

Вещи с пятнами крови, пота, молочных продуктов или даже грудного молока, всегда должны обрабатываться холодной водой. Горячая вода может эти пятна еще больше закрепить, поэтому это усложнит удаление.

Пятна от травы и растений

Наряды с такими пятнами тоже советуют удалять холодной водой. В них содержатся органические соединения, которые под воздействием теплой воды, могут также закрепить пятна.

Якщо шукаєте, де придбати засіб для виведення плям зі знижкою – перевірте на Prom. На маркетплейсі регулярно відбуваються акції та розпродажі зі знижками від 10% та більше.

Пятна от чернил и красок

Чернила и краски на масляной основе от горячей воды способны еще сильнее въесться в ткань. Для обработки материала, нужно положить ее лицевой стороной вниз и прополоскать холодной водой, начиная с изнанки. Это поможет предотвратить распространение пигмента.

Пятна от вина и чая

Одежда с пятнами от вина и чая – довольно сложные, а горячая вода может усугубить проблему. Дело в том, что тепло блокирует танины (природные соединения, которые содержат напитки), поэтому сначала необходимо замачивание в холодной воде.

Пятна от помидоров и ягод

Томаты и ягоды оставляют на вещах яркие оттенки, поэтому мытье в горячей воде только закрепит цвет в волокнах. Сначала их надо обработать средством для мытья посуды в холодной воде, а тогда браться за выведение.



Сложные пятна сначала следует обработать в холодной воде / Фото Pexels

Что кроме одежды нельзя мыть горячей водой?

Чистить горячей водой можно далеко не все, поскольку высокая температура может повредить не только одежду, но и другие предметы, пишет Real Simple.

Паркетный и ламинированный пол

Из-за горячей воды доски могут деформироваться и потрескаться. А вот постоянное мытье ламинированного пола горячей водой приведет к тому, что древесно-волокнистая сердцевина начнет набухать.

Пластиковые контейнеры

Нельзя мыть пластиковые контейнеры в посудомойке, поскольку он быстро начнет деформироваться под воздействием горячей воды.

Холодные стаканы

Если стакан холодный от льда или напитка, то сразу мыть его горячей водой нельзя. Перепад температур может привести к тому, что стекло треснет.

Почему одежда после стирки плохо пахнет?

Одежда может плохо пахнуть после стирки из-за переполненного барабана стиральной машины, что затрудняет проникновение воды и моющего средства в ткань.

Специалисты рекомендуют оставлять достаточно пространства для движения вещей во время стирки и следить за дозировкой моющего средства, чтобы избежать избыточной пены.