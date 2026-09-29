Постирайте эту одежду, пока не стало холодно: через месяц может быть уже поздно

Конец сентября радует хорошей погодой, поэтому это время стоит использовать для стирки определенных вещей, поскольку сушить их в холодную погоду будет довольно сложно. Именно поэтому сейчас стоит выделить время, чтобы постирать все необходимое.

Одеяла, шторы, толстые пледы очень долго сохнут, поэтому нужно воспользоваться солнечными и теплыми днями, ведь в пасмурные дни эти вещи будут сохнуть несколько дней, пишет Interia Kobieta.

Какие вещи нужно постирать в начале октября?

Одеяла и подушки

В осенне-зимний период мы проводим гораздо больше времени в постели, поэтому стоит, помимо простыней и наволочек, постирать также одеяла и подушки. Проблема с этими вещами заключается не в стирке, а в сушке, поскольку толстое одеяло внутри может оставаться еще влажным, поэтому для стирки стоит выбирать солнечный день.

Пледы

Летом пледы используются довольно часто. Мы берем их на пикники, расстилаем на траве и т. д. Длительное использование приводит к накоплению на них пыли, волос, шерсти и мелкой грязи, поэтому перед новым холодным сезоном их нужно освежить. Стирать пледы нужно в теплый и ветреный день, чтобы вещь быстро высохла.

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Шторы

Стирать шторы рекомендуется раз в 6 месяцев, поэтому если они стирались еще весной, осенью их стоит еще раз освежить. В холодное время года мы реже открываем окна, поэтому шторы останутся чистыми в течение длительного времени.

Чехол для матраса

Об этой части кровати большинство из нас забывает, а зря. Наматрасник или защитный чехол также нужно стирать. Большие чехлы занимают довольно много места в сушилке, а некоторые модели из нескольких слоев долго сохнут, поэтому солнце в начале октября ускорит процесс высыхания.

Лежаки и одеяла для животных

На лежаках для животных часто скапливается много шерсти, а также невидимая для нас слюна или жир с меха. Лежаки для собак или кошек долго сохнут, поэтому их стиркой стоит заняться уже сейчас, а не откладывать процесс аж до ноября.



Лежанки для животных стоит постирать перед зимой / Фото Pexels

Садовые подушки

Если у вас есть подушки для патио, перед хранением их следует сначала почистить. Как именно их можно стирать, указано в инструкции на этикетке по уходу. Но самое главное – это хорошо высушить подушки на солнце. Если позволит погода, стоит оставить их на свежем воздухе на несколько дней, но вечером их следует заносить в помещение.

Переходные и зимние куртки

В начале октября стоит постирать куртки и пуховики с толстым наполнителем. Перед стиркой нужно проверить ярлык и допустимую температуру, а также режим стирки. Также следует проверить карманы и застегнуть молнии.