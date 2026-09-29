Ковдри, штори, товсті пледи дуже довго сохнуть, тому треба скористатися сонячними й теплими днями, бо в хмарні дні ці речі сохнутимуть кілька днів, пише Interia Kobieta.

Які речі треба випрати на початку жовтня?

Ковдри та подушки

В осінньо-зимову пору ми проводимо набагато більше часу в ліжку, тому варто крім простирадл та наволочок, випрати також ковдри й подушки. Проблема цих речей полягає не в пранні, а в сушінні, оскільки товста ковдра всередині може залишатися ще вологою, тому для прання варто обирати сонячний день.

Пледи

У літню пору пледи досить часто використовується. Ми беремо їх на пікніки, розстеляємо на траві тощо. Тривале користування накопичує на них пил, волосся, шерсть і дрібний бруд, тому перед новим холодним сезоном їх треба освіжити. Прати пледи потрібно в теплий та вітряний день, щоб річ швидко висохнула.

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Штори

Прати штори рекомендовано раз на 6 місяців, тому якщо вони пралися ще навесні, восени їх варто ще раз освіжити. У холодну пору ми рідше відчиняємо вікна, тому штори залишаться чистими тривалий час.

Чохол для матраца

Про цю частину ліжка більшість з нас забуває, а дарма. Наматрацник чи захисний чохол також потрібно прати. Великі чохли займають досить багато місця в сушарці, а деякі моделі з кількох шарів довго сохнуть, тому сонце на початку жовтня пришвидшить процес висихання.

Лежаки й ковдри для тварин

На лежаках для тварин часто накопичується багато шерсті, а також невидима для нас слина чи жир з хутра. Ліжка для собак чи кішок довго сохнуть, тому їхнім пранням варто зайнятися вже зараз, а не відкладати процес аж до листопада.



Ліжечка для тварин варто випрати перед зимою / Фото Pexels

Садові подушки

Якщо у вас є подушки для патіо, перед зберіганням їх слід спочатку почистити. Як саме їх можна прати можна знайти в інструкції на етикетці з догляду. Та найголовніше – це добре висушити подушки на сонці. Якщо дозволятиме погода, варто щоб вони постояли на свіжому повітрі кілька днів, але ввечері їх слід забирати в приміщення.

Перехідні та зимові куртки

На початку жовтня варто випрати куртки та пуховики з товстим наповнювачем. Перед пранням потрібно перевірити ярлик і допустиму температуру та режим прання. Також слід перевірити кишені й застібнути блискавки.